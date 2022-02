Aguilar cuestionó en duros términos al Gobierno por el techo del Paseo de los Túneles

El exdirector de Cultura y coordinador del Museo Paleontológico, José Luis Aguilar, cuestionó en duros términos al Gobierno municipal por la situación que atraviesa el Paseo de los Túneles, cuyo techo se voló en el temporal del 14 de diciembre y todavía no fue reparado.

Aguilar consideró que “se lo deja caer a propósito” y reveló que elevó una nota formal a la Secretaría de Turismo y Cultura que conduce Marcela Cuñer por el tema.

Recordó que antes de esta situación hubo riesgo de hundimiento del buque museo General Irigoyen, que Centro de Flora fue “cerrado y convertido en galpón de herramientas” y los puestos de los pescadores fueron demolidos “porque se entraba un linyera”.

Reveló que se ofreció a “colocar y reclavar las chapas antes que todo se pudra, como ya empezó a pudrirse” y que lo único que ocurió fue que le “bloquearon el número”.

“Estoy podrido de ver cómo se abandonan las cosas que se hicieron junto a vecinos de cada lugar, con fondos de todos los vecinos que pagan las tasas”, se quejó Aguilar.

Consideró que al circuito turístico cultural creado durante su gestión “poco a poco se lo descuida a propósito” y que ahora son lugares que “están muertos a propósito, ya no generan nada, no suman nada, no generan novedades y a la vista está que ni siquiera se los mantiene”.

“SI sos funcionaro/a de un área, respetá lo que se hizo antes de vos, porque la gente lo quiere seguir disfrutando cuando vos ya seas sólo un recuerdo” y finalizó: “No seas tan soberbia/o y cuidá lo que está hecho. A mucha gente le interesan estos lugares. Y la memoria de Depietri se lo merece”.