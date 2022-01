El retiro de Andrés Franzoia: cuando casi volvió a Paraná y el pedido de una “última función” con la camiseta albirroja

Andrés Franzoia se retiró del fútbol profesional tres 17 años de una carrera en la que jugó en diez clubes. El undécimo, que fue el primero, fue Paraná, donde comenzó a patear pelotas a los 5 años, pasó el infantil, inferiores y debutó en la máxima división cuando todavía era un adolescente. El destino, o su tobillo izquierdo, le impidieron volver a vestir la camiseta albirroja luego de que en 2018 estuvo muy cerca de hacerlo.

Publicidad

Por entonces, en diciembre de 2017 y enero del siguiente calendario, el ex-Boca Juniors, sin club porque se estaba recuperando de la lesión, entrenaba con el plantel de Sandro Velasco que se preparaba para el Federal C. “Yo tenía la ilusión de que algo me iba a salir para seguir jugando al fútbol. Llegó un momento en el que el tiempo se acortaba y yo estaba entrenando en Paraná. La idea era si no aparecía nada importante, iba a jugar en Paraná ese Federal C, en el club donde nací yo”, contó en una entrevista que brindó a La Opinión en mayo de 2020.

“Si me quedaba en San Pedro -continuó- iba a jugar ahí. Después apareció Defensores Unidos de Zárate, se me abrió esa linda chance y me pareció tentativo el hecho de que venía puntero en la C y había mucho movimiento atrás de la ciudad para intentar de que ascienda, me ilusionó eso y salió bien”.

Andrés Franzoia en Defensores Unidos, su último club.

Para encontrar el último partido en el que jugó en Paraná hay que remitirse al 2004 cuando fue parte del plantel dirigido por Omar Pepe que disputó el Torneo del Interior del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Poco tiempo después, el delantero emigró al Xeneize donde debutó en el profesionalismo en 2005 de la mano de Jorge “Chino” Benítez.

Luego del anuncio de su retiro, el Albirrojo publicó en sus redes sociales un agradecimiento hacia el delantero en el que resaltó “orgullo albirrojo, orgullo sampedrino”. Seguido a ello, le pidió que vuelva a jugar en la institución: “¿Es mucho pedir una última función con la albirroja? Pensalo”.

Años atrás, el atacante deseó porque culminar su carrera allí: “Me encantaría por lo que significó Paraná para mí, poder terminar jugando algún partido ahí. A mí Paraná me dio todo, me formó como jugador desde el infantil hasta inferiores, debuté en primera a los 16 años y jugué un Argentino. Tuve muchos técnicos que me ayudaron para que yo tenga después la carrera que tuve”.

En la entidad de calle Novillo Andrés tuvo el privilegio y la experiencia única de jugar con sus hermanos Ignacio y Matías, algo que definió como “complicado” pero a la vez fantástico y maravilloso: “Jugar los tres arriba era algo magnífico por lo que significaba jugar con ellos dos, pero a su vez nos peleábamos muchísimo adentro de la cancha. Estábamos muy bien los tres, yo era chico muy rápido, Matías se cansaba de hacer goles y Nacho tenía mucha técnica y a lo largo de los años demostró lo que fue. La pasamos muy bien pero nos peleábamos como hermanos, pero nos fue bien”.

Y recordó diferencias: “En la casa de mis viejos estábamos un tiempo sin hablarnos o nos decíamos cosas. “Nacho” como jugaba más atrás no me puteaba tanto. Pero el “Chelo” como jugaba de punta y yo por afuera por ahí esperaba el centro y yo por ahí me la jugaba, me la morfaba, y cuando levantaba la mirada y me estaba puteando me daba vuelta y no le daba bola. Pero hizo un par de goles, no se puede quejar. Le hice hacer varios goles.

Andrés -centro- junto a su hermanos Ignacio y Matías con la camiseta de Paraná.

Andrés Franzoia dejó el fútbol profesional, su sueño, tras 267 encuentros oficiales y 47 goles. Es uno de los mejores jugadores de la historia de San Pedro, muchas veces infravalorado y puesto en discusión injustamente.