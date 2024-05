“Hay un problema muy grande con el subdelegado Hugo Borda, que no sé qué le pasa, creo que es su tercer mandato. Era excelente los primeros años, y ahora o está muy cansado o no sé, pero el pueblo turísticamente no está tan bien como antes; al contrario, está descuidado”, dijo Luz Díaz Valdez en la mañana del miércoles 1| de mayo cuando envió sus comentarios a La Opinión,

“Faltan luces en muchos lugares que son como bocas de lobo. Los caminos rurales, yo ya hice la denuncia y hablé con Bronce y me dijo que se va a ocupar porque están destruidos, y yo personalmente tengo un problema muy grande”, explicó la vecina que, si bien no vive en el lugar, tiene allí su propiedad y a los encargados.

"Estoy a dos kilómetros de tierra del pueblito, en el camino a San Nicolás, mi casa se llama Las Casuarinas, y tengo unos caseros que son muy buena gente, con cuatro hijos en edad escolar. Cuando llueve yo no tengo ni caballo manso ni tractor, por lo tanto los chicos no pueden ir caminando en la lluvia.

Luz indicó también que hace pocos días en ocasión de lluvias intensas se comunicó con el municipuo para que “le pidan a Borda, que los vaya a buscar y los traiga. La mamá tiene un auto muy viejo y además no es para barro”, aclaró. Al no residir en el paraje y en por su profesión de maestra jardinera recuerta que “uno de los derechos del niño más importante, según la convención de San José de Costa Rica, es el derecho a educarse. A estos chicos les está faltando esto, porque Borda da contestaciones como que ‘el tractor no funciona’, bueno, cosas así; tiene dos tractores, uno más grande y otro más chico, posiblemente el camino rural sea más complicado, estoy de acuerdo. Pero hacer el intento, porque los chicos pierden muchos días de clase, es una preocupación, son chicos con muchas necesidades y carencias”, concluyó. ,

"Como buena maestra creo que la educación es fundamental para que esos chicos puedan prosperar, son chicos inteligentes, estimulados de la casa, pero necesitan la educación formal, y además me preocupa que les pase algo.

Por último Díaz Valdez apuntó a las situaciones de emergencia y el acceso de la ambulancia porque persiste esa preocupación. “Yo no soy una persona que porque viva entre Buenos Aires y el campo no me preocupe por mis caseros, porque vuelvo a repetir, Cualquier cosa me pueden llamar, yo les dejo el teléfono 11 31554298”.