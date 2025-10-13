El club Náutico viejo será escenario de la presentación del libro Testimonios, que replica conversaciones y relatos inéditos mantenidos por el periodista Héctor Osvaldo Logares con personalidades nacionales e internacionales de la cultura.

La ceremonia se realiza en el marco de las actividades programadas por la institución para celebrar sus 118 años y se llevará a cabo este lunes a las 19.30 en un sector sumamente significativo, el “Club vViejo”, al que se podrá acceder de manera libre y gratuita.

La obra publicada por la editorial Desiderata reúne 44 capítulos que compendian cincuenta años de labor periodística del autor a través de entrevistas con reconocidos actores de la cultura

Desde René Favaloro, el escritor Jorge Luis Borges, al presidente Juan Domingo Perón, Diego Maradona, el papa Francisco, Astor Piazzolla, Juan Manuel Fangio a figuras internacionales del ámbito político como Mijaíl Gorbachov a religioso como Juan Pablo II y sor Teresa de Calcuta o musical como Frank Sinatra o Joan Manuel Serrat.

Héctor Osvaldo Logares es un reconocido periodista argentino con amplia trayectoria en medios gráficos, radiales y televisivos.

Se desempeñó en diarios como Clarín y La Nación, en Radio Rivadavia (en programas como Fontana Show y Rapidísimo) y en Canal 13, donde participó del lanzamiento del canal de noticias Todo Noticias (TN) en 1993.

Durante casi 40 años cubrió los principales hechos políticos y sociales del país, consolidándose como referente del periodismo argentino.

