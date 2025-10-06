Este 6 de octubre de el club Náutico cumple 118 años de vida y planifica un fin de semana especial con actividades para todos sus socios.

Entre sábado y domingo, se desarrollarán juegos en la playa, torneos especiales, espacios de juegos de mesa en el salón social, y un campeonato de ajedrez que tendrá lugar en el histórico Club Viejo.

El domingo 12, a partir de las 13.00, se sumará un circuito infantil en la cancha de básquet, diseñado especialmente para los más chicos y desde las 17.00, habrá shows musicales frente a la playa.

El club Náutico cumple 118 años.

Además, entre el 16 y el 19 de octubre se podrá visitar una muestra artística en el Club Viejo, con la participación de reconocidos artistas locales de San Pedro.

Entre otras actividades, el celeste organiza un torneo de tenis y otro de pádel en honor al festejo del centésimo decimoctavo aniversario.

En sus redes sociales, Náutico compartió el acta constitutiva con la que se fundó el club y en la que figuran personalidades importantes para la ciudad como Filiberto de Oliveira Cézar y Eduardo Gonzáles Bonorino, ambos Presidentes honorarios. El Presidente efectivo fue Francisco Caroni mientras que Arturo Muro ocupó el cargo de Vicepresidente, acompañado por Miguel Porta como Tesorero.

En el rol de Secretario estuvo Ángel Bellati, mientras que José Villa estuvo en la función de Prosecretario. Asimismo, integraron el cuerpo directivo en calidad de Vocales los Adolfo Laurín, Roberto García, Pablo Homps y José Ruíz Moreno. Por su parte, Julio Vives ejerció el cargo de Inspector.

