El Partido Libertario, uno de los sectores que se identifica con el presidente Javier Milei pero no comparte el armado provincial de su hermana Karina y de Sebastián Pareja en La Libertad Avanza, presentó oficialmente su lista para San Pedro, que encabeza Fernando Altolaguirre.

Ads

Fue en un bar céntrico, con la participación de Sara Randazzo, segunda candidata a diputada provincial y coordinadora del Partido Libertario por la segunda sección, una mujer proveniente de las filas del peronismo.

Sara Randazzo, candidata a diputada provincial, acompañó la presentación de lista.

“Hacía muchos años que no venía a San Pedro, vi dejadez, abandono, desidia en la ciudad, no veo avances para nada”, dijo Randazzo y destacó la lista local: “Fernando tiene proyectos para bajar tasas municipales”, anticipó.

Ads

“Hay mucha disconformidad de los vecinos, de los jubilados que se quejan de los precios, que hoy están liberados pero la gente sigue subiendo, hay que pedirles a los comerciantes que tengan un poquito de conciencia y no cobrar tan caras las cosas a la gente”, señaló la candidata a diputada.

“Altolaguirre tiene capacidad, conoce mucho la ciudad y está decidido a cambiarla por completo. Lo que dice, lo va a cumplir", destacó y recordó: “Somos el Partido Libertario, cuna de Javier Milei, que es el presidente honorífico del partido”.

Ads

Fernando Altolaguirre encabeza la lista local del Partido Libertario.

Fernando Altolaguirre cuestionó al resto de los candidatos que hablan de generar puestos de trabajo a través de la radicación de industrias. “Las empresas quieren venir y no pueden, porque no tenemos energía, no tenemos cloacas, no tenemos internet de calidad, es imposible hacer un parque industrial”, dijo.

“Que los vecinos entiendan que tenemos que despertarnos y administrar nuestra energía, participar en la cooperativa eléctrica”, señaló Altolaguirre, que el año pasado enfrentó a la conducción de Coopser, aunque su lista no pudo participar porque fue denunciada por irregularidades relacionadas con la falsificación de firmas.

“Si llegamos al Concejo, vamos a hacer todo lo posible para que San Pedro crezca, vamos a poner nuestro granito de arena”, aseguró Altolaguirre.

“Podemos hablar de salud, seguridad, educación, pero el trabajo es lo que dignifica, lo que nos hace grandes, el futuro para los chicos que salen del colegio y no tienen trabajo”, señaló.

Ads

El Partido Libertario presentó su lista.

Respecto del Gobierno de Cecilio Salazar, dijo que “hay cosas que están bien y cosas que están mal”, por lo que entiende que los concejales deben acompañar lo que consideran que es bueno para la ciudad, independientemente de que provenga del oficialismo.

“Uno no quiere ir al Concejo para hacer una guerra sino para contribuir, no queremos ir a destruir, queremos ayudar a que los comerciantes puedan contratar personas sin que los ahoguen los costos, trabajar para la población, para todos”, sostuvo.