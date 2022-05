El padre de Marcelo Gallardo observó jugadores de fútbol en Paraná: la prueba reunió más de 150 chicos

River Plate llevó a cabo este miércoles en Paraná una prueba de jugadores de fútbol que encabezó su captador de talentos Máximo Gallardo, padre del director técnico de River Plate que estuvo acompañado de Santiago Alonso con quien observó a más de 150 chicos de entre las categorías 2007 y 2013.

Gallardo y Alonso arribaron a San Pedro al mediodía, almorzaron un asado en las instalaciones de la institución albirroja con parte de la Comisión Directiva y el entrenador de las inferiores, Pablo “Polaco Guereta”, y, por la tarde, dirigieron la práctica que se extendió unas cuatro horas.

De la observación de deportistas locales que hicieron, algunos fueron seleccionados para una nueva prueba prevista para el jueves en el Polideportivo de la ruta 41 de Sportivo Baradero.

El hijo “estrella” de Máximo, Marcelo, tiene una anécdota particular con San Pedro, que se vincula directamente su desembarco como entrenador del Millonario hace casi ocho años, en 2014. El 28 de mayo el Muñeco, acompañado de su asistente Matías Biscay, y dirigentes de Newell’s Old Boys de Rosario, entre ellos el exarquero Sebastián Cejas, se encontraron en el Howard Johnson de Bartolomé Mitre y Liniers para concretar el arribo del cuerpo técnico al Parque Independencia, del donde se había ido Alfredo Berti. La ciudad elegida para juntarse no fue casualidad porque está a mitad de camino por la ruta 9 entre Capital Federal y Rosario.

La charla se extendió un par de horas y, en ese momento, trascendió poco y nada. En los medios locales y nacionales la noticia fue que Marcelo Gallardo, que por entonces tenía 38 años, se reunió con Newell’s en San Pedro para, obviamente, llegar a un acuerdo. Antes, el exvolante ofensivo había dirigido a Nacional de Uruguay y estuvo dos años perfeccionándose sin comandar planteles.

En una entrevista que brindó posteriormente a Juan Pablo Varsky, Gallardo reveló detalles de aquella reunión: “Newell’s me parecía algo muy interesante entre las posibilidades que tenía, por idea y metodología de laburo. Estuve a segundos de una respuesta, de decir ‘sí acepto’, pero me tomé 24 horas para pensarlo”.

En su vuelta a Buenos Aires, recibió un mensaje del manager de River, Enzo Francescoli quien le ofreció hacerse cargo del banco de suplentes por la repentina renuncia de Ramón Díaz y, lo que pasó después, es historia conocida: tres copas Argentina, dos Supercopa Argentina, dos copas Libertadores y una de ellas contra Boca Juniors en el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid; una Copa Sudamericana, tres Recopas, una Suruga Bank, la Liga Profesional 2021 y el Trofeo de Campeones 2021.