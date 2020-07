El Municipio aclaró que no hace falta permiso para ir a hacer compras y pidió a los vecinos "que salgan lo menos posible"

La intensificación de controles en la vía pública generó incertidumbre en la población respecto de cuándo se necesita permiso para circular en medio del aislamiento social preventivo y obligatorio. Como advirtió La Opinión, no hace falta obtener autorización para hacer compras en los horarios permitidos para el funcionamiento de comercios. Desde el Gobierno ratificaron que no es necesario en esos casos y advirtieron: "Lo que queremos es que la gente no salga si no tiene motivos".