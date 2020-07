Intensifican los controles: en qué casos hace falta tener el permiso de circulación

Este viernes comenzaron a viralizarse mensajes y audios de vecinos que intentaban circular por la zona céntrica de la ciudad para hacer compras y fueron interceptados por la policía, en el marco de los controles, que se intensificaron tras el retroceso de San Pedro a Fase 3.

"Nos piden permiso para hacer mandados, que alguien nos explique dónde lo sacamos, en qué parte de la aplicación CuidAr hay un permiso que sea para ir al almacén", fue una de las consultas ante las dudas que surgieron tras el comienzo de los operativos.

Estos controles intensivos forman parte del plan de "contención" o "control" que oficializó el Gobierno tras el retroceso local a la Fase 3 por el importante incremento de contagios en los últimos días. En San Pedro se decidió no cerrar los comercios, pero sí pedir a los vecinos que circulen con la autorización correspondiente.

Aunque no es obligatorio presentar permiso para hacer compras o ir al cajero automático, las autoridades aseguraron que serán inflexibles ante casos en los que quede en evidencia que no pueden justificar la presencia en la calle.

"Hay un único permiso, que se tramita en la página web Argentina.gob.ar y está la aplicación Cuidar, con la que se puede mostrar", dijo el secretario de Gobierno, Silvio Corti y precisó que "para ir a los comercios que están autorizados o al cajero automático no hace falta".

El comisario Juan Catalano, jefe de la Policía Comunal de San Pedro, explicó que "se pide permiso para circular, que se debe descargar con la aplicación Cuidar, y en caso de ser trabajador esencial inmediatamente se le permite que siga circulando".

El director de Tránsito, Luis Caramún, hizo referencia a que no son lo mismo los controles que llevan adelante en la ruta o los accesos que los que la Policía desarrolla en el casco urbano, pero que resulta fundamental que todos comprendan que no se puede circular si no es por necesidad.

"En ciertos casos, se utiliza el sentido común", explicó Caramún respecto a situaciones en las que se comprende que quienes están circulando no pueden acceder a los permisos y necesitan transtiar, como en el caso de jubilados que llegan desde las localidades o la zona rural para cobrar sus haberes.

Los vecinos expresaron su descontento con la situación y señalaron que como n o existe un permiso para ir a comprar verduras, un repuesto para el auto, retirar dinero de un cajero automático o simplemente hacer los mandados a algún familiar que no puede circular, la situación genera incertidumbre.

"Me hicieron una infracción, bueno, listo, pero después me quisieron poner adelante del patrullero y ssacarme una foto, como si fuera un chorro" indicó una vecina en un audio que se viralizó en las últimas horas, en el que relató cómo le hicieron la infracción el viernes, cuando fue al supermercado con su marido y como eran dos personas recibieron la advertencia.

"Yo sé que la gente está muy cansada, nosotros también estamos muy cansados, pero la cuestión es que la gente no circule sin necesidad", finalizó Catalano, quien informó que la Justicia Federal les solicitó tomar fotos del infractor en los operativos.

El aislamiento social preventivo y obligatorio que rige desde el 20 de marzo establece que sólo se puede salir a la calle ante situaciones de necesidad. En San Pedro los comercios esenciales pueden abrir de 7.00 a 20.00 y los no esenciales autorizados, de 9.00 a 17.00, por lo que fuera de esos horarios no hay manera de justificar la presencia en la calle.