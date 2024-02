La turista fue a pasar el día al complejo municipal en Mansa Lyfe junto a una amiga y dijo: “La verdad es que el mundo que habitamos es tan complicado y difícil. Hay que sostener esto. Qué terrible. A nosotros no nos interesaba meternos en el río, simplemente era estar en la naturaleza, tiradas en pasto, arenita, lo que sea. Es increíble. Con $ 4. 000 entramos a verlo, que fue el lunes después de la lluvia, esa tormenta terrible, y nos pareció ridículo, además de no lindo. Había esa arenita que hubiera sido simpático estar ahí, pero es un robo. Además es como que, bueno, no existe el lugar público, o sea, querés pasar, sentarte en el pasto, pagá. Eso es lo que es de locos, pagá ¿Y qué más te dan? No, nada, sentate en el pasto y pagá para estar en el pasto mirando la lagunita artificial. Eso sí, nos pareció ridículo que había tres guardavidas, y estábamos otras dos personas nada más, y el agua te llegaba a los tobillos. Eso es un tomadura de pelos para tomarle las fotos y difundir en todas las redes y para que vean las cosas que pasan y el gasto que es eso. Es una burla. No me quejo del lugar, sino del mundo, porque esto no pasa solo acá, pasa en todos lados del mundo. Cada vez involucionamos en vez de evolucionar”.