El ladrón que fue linchado había robado un televisor del interior de una vivienda
El hecho que sucedió el viernes por la mañana fue producto de un robo que se produjo en Rivadavia al 2400. El delicuente, de 22 años, había robado un televisor antes de ser linchado por dos jovenes dentro de un local de motos.
El viernes por la mañana, un delicuente fue atrapado y golpeado dentro de un local de motos en Mitre y Cucit por dos hombres que venian persiguiéndolo.
El ladrón, de 22 años y con antecedentes delictivos, había sustraido del interior de una casa en Rivadavia al 2400 un televisor de 43 pulgadas tras forzar la puerta de entrada al domicilio.
El delicuente emprendió su fuga por Benito Urraco y fue seguido por dos vecinos que presenciaron el hecho, quienes lo golpearon dentro del comercio que estaba abriendo sus puertas.
Producto de la persecución, efectivos policíales acudieron al lugar y aprehendieron al autor del robo, que primero tuvo que ser llevado al Hospital producto de los golpes recibidos.
El joven fue atendido en el nosocomio local por heridas leves y luego fue llevado alojado en los calabozos de la Comisaría. Al momento de su aprehensión también se le secuestró un arma blanca que tenía en su poder.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión