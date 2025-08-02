El viernes por la mañana, un delicuente fue atrapado y golpeado dentro de un local de motos en Mitre y Cucit por dos hombres que venian persiguiéndolo.

Ads

El ladrón, de 22 años y con antecedentes delictivos, había sustraido del interior de una casa en Rivadavia al 2400 un televisor de 43 pulgadas tras forzar la puerta de entrada al domicilio.

El televior fue recuperado.

El delicuente emprendió su fuga por Benito Urraco y fue seguido por dos vecinos que presenciaron el hecho, quienes lo golpearon dentro del comercio que estaba abriendo sus puertas.

Ads

Producto de la persecución, efectivos policíales acudieron al lugar y aprehendieron al autor del robo, que primero tuvo que ser llevado al Hospital producto de los golpes recibidos.

El joven fue atendido en el nosocomio local por heridas leves y luego fue llevado alojado en los calabozos de la Comisaría. Al momento de su aprehensión también se le secuestró un arma blanca que tenía en su poder.

Ads

Puede interesarte