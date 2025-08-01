En la mañana de este viernes, una persecución terminó con un delicuente linchado en la intersección de Cucit y Mitre.

El hecho ocurrió alrededor de las 8.00 cuando los comerciantes de la zona comenzaban a abrir sus locales para afrontar la jornada.

En ese momento, un hombre se metió en un local de motos y fue brutalmente golpeado por dos personas que lo venian persiguiendo por calle Benito Urraco.

La policía acudió rápidamente al local de Mitre y Cucit.

Dentro del comercio se encontraba uno de sus dueños, que pensó que se trataba de un asalto a su local.

Al comprender la situación, llamó a la policía, que llegó rápidamente al lugar e identificó al delicuente, que cuenta con antecedentes, según refirieron.

El delicuente recibió golpes con caños de metal.

Los vecinos de la zona vieron a los perseguidores golpear a este hombre con ‘’dos caños'' después de que ‘’intentó cometer un robo'', relataron.

Los efectivos trasladaron a los agresores a la Comisaría mientras que el agredido fue llevado al Hospital en una ambulancia, ya que tenía la ‘’cara destrozada''.

