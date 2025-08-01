Persecución y golpiza: un delincuente fue linchado dentro de un local de motos
Dos hombres persiguieron al presunto autor de un robo y lo atraparon en un local de motos ubicado en Mitre y Cucit. Los vecinos señalaron que le propinaron una ''golpiza brutal'' que terminó con el delincuente hospitalizado.
En la mañana de este viernes, una persecución terminó con un delicuente linchado en la intersección de Cucit y Mitre.
El hecho ocurrió alrededor de las 8.00 cuando los comerciantes de la zona comenzaban a abrir sus locales para afrontar la jornada.
En ese momento, un hombre se metió en un local de motos y fue brutalmente golpeado por dos personas que lo venian persiguiendo por calle Benito Urraco.
Dentro del comercio se encontraba uno de sus dueños, que pensó que se trataba de un asalto a su local.
Al comprender la situación, llamó a la policía, que llegó rápidamente al lugar e identificó al delicuente, que cuenta con antecedentes, según refirieron.
Los vecinos de la zona vieron a los perseguidores golpear a este hombre con ‘’dos caños'' después de que ‘’intentó cometer un robo'', relataron.
Los efectivos trasladaron a los agresores a la Comisaría mientras que el agredido fue llevado al Hospital en una ambulancia, ya que tenía la ‘’cara destrozada''.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión