El joven accidentado en Saavedra y Las Provincias continúa en "fase crítica" en Cañuelas

El viernes, alrededor de las 16.00, Javier Alejandro "Chara" Oribe volvía de trabajar en su moto Corven Triax 150 negra y roja camino a su casa, por calle Saavedra, y al llegar a la intersección con Las Provincias chocó con un camión de una corralón de materiales. Desde entonces, permanece internado en estado crítico.

El último parte médico señala que el joven permanece internado con coma inducido y respiración mecánica, con "múltiples contusiones y sangrados". Los profesionales que lo asisten explicaron a la familia que "lo más importante que tenemos que controlar en este momento es la presión que ejerce el edema sobre la cabeza".

Si bien consideraron que por el momento "está controlado", aclararon que "el riesgo de complicaciones por todo el mes" y que el paciente atraviesa "una fase crítica", por lo que hay que tener paciencia". Su evolución es monitoreada constantemente.

De todas maneras, los médicos explicaron a los familiares de Oribe que todavía no pueden establecer "neurológicamente cómo va a evolucionar". En ese sentido, les detallaron que "las células del cerebro, cuando se mueren, no se vuelven a hacer, entonces no sabemos qué funciones va a recuperar cuando lo despertemos".

El joven de 19 años voló por los aires y golpeó su cabeza contra el pavimento. En el choque, una zapatilla golpeó contra el blindex de un autoservicio ubicado en esa esquina, cuyos empleados se sorprendieron, al igual que otros vecinos, de la magnitud de la colisión. "Fue un estruendo", dijeron.

Oribe chocó en moto con un camión de la firma De Francesco S.A, una empresa constructora oriunda de la ciudad de Arrecifes que posee corralón en San Pedro, que en el momento del siniestro transportaba materiales para su reparto.

Una ambulancia lo asistió y lo trasladó a la Guardia del Hospital, donde el servicio de emergencias que conduce José Herbas diagnosticó un "traumatismo de cráneo severo, con pérdida de conocimiento no recuperado". En grave estado, tras los pirmeros estudios lo internaron en terapia intensiva.

Por la noche, el paciente fue trasladado a un centro médico de mayor complejidad, ubicado en la ciudad de Cañuelas. Sus familiares, gracias a la colaboración del Municipio, que se puso a disposición luego de que la madre hablara personalmente con el intendente Salazar, viajaron el sábado a la madrugada para acompañarlo.