El Hospital Privado Sadiv convoca a una charla abierta sobre enfermedades inflamatorias intestinales
Este sábado a las 10.00 de la mañana en el auditorio de Sarmiento 2794, el médico Estanislao Gómez, especialista gastroenterólogo, informará a los profesionales de la salud sobre las novedades en tratamientos de enfermedades inflamatorias intestinales.
El Hospital privado Sadiv adelantó una hora la convocatoria para profesionales de la salud que quieran interiorizarse sobre las novedades en los tratamientos relacionados con enfermedades inflamatorias intestinales, su detección correcta, diagnósticos y síntomas relacionados.
A partir de las 10.00 de la mañana (anteriormente se había previsto para las 11.00) de este sábado 27 de septiembre las puertas del auditorio del hospital, ubicado en avenida Sarmiento 2794, se abrirán para recibir al profesional disertante y a los interesados en la charla.
La actividad estará encabezada por el médico gastroenterólogo Estanislao Gómez, endoscopista del Hospital Alemán y reconocido especialista en enfermedades inflamatorias.
Abordará aspectos clave del diagnóstico y manejo terapéutico actual de las patologías relacionadas con el funcionamiento intestinal.
