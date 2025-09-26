El Hospital privado Sadiv adelantó una hora la convocatoria para profesionales de la salud que quieran interiorizarse sobre las novedades en los tratamientos relacionados con enfermedades inflamatorias intestinales, su detección correcta, diagnósticos y síntomas relacionados.

Ads

A partir de las 10.00 de la mañana (anteriormente se había previsto para las 11.00) de este sábado 27 de septiembre las puertas del auditorio del hospital, ubicado en avenida Sarmiento 2794, se abrirán para recibir al profesional disertante y a los interesados en la charla.

La actividad estará encabezada por el médico gastroenterólogo Estanislao Gómez, endoscopista del Hospital Alemán y reconocido especialista en enfermedades inflamatorias.

Ads

Abordará aspectos clave del diagnóstico y manejo terapéutico actual de las patologías relacionadas con el funcionamiento intestinal.

Puede interesarte

Puede interesarte

Ads