El gesto solidario de Lisandro, un adolescente que hizo muñecos de Minecraft y regaló golosinas en el Día del Niño
Lisandro Giménez, de 17 años y vecino de Vuelta de Obligado, dedicó meses a preparar bolsitas con caramelos y muñecos de cartón inspirados en un popular videojuego, que repartió entre los más pequeños durante las actividades de la localidad.
Lisandro Giménez tiene 17 años, vive en Vuelta de Obligado y pasa su tiempo realizando manualidades en su casa.
Este fin de semana, en el marco de las celebraciones por el Día del Niño, el adolescente tuvo un gesto solidario que generó que fuera felicitado por los vecinos de la localidad.
Lisandro preparó durante meses bolsitas con golosinas acompañadas de muñecos hechos con cartón tematizados en el popular juego Minecraft y los repartió entre los niños que se acercaban a los festejos.
"Estuvo varios meses haciéndolos con mucha paciencia", contó su hermana a La Opinión, quien además confirmó que no es la primera vez que el joven tiene un gesto de estas características y que hace todo desde el corazón y "pensando en la felicidad de los nenes".
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión