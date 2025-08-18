Lisandro Giménez tiene 17 años, vive en Vuelta de Obligado y pasa su tiempo realizando manualidades en su casa.

Este fin de semana, en el marco de las celebraciones por el Día del Niño, el adolescente tuvo un gesto solidario que generó que fuera felicitado por los vecinos de la localidad.

El joven realizó más de cien bolsitas de sorpresas a mano.

Lisandro preparó durante meses bolsitas con golosinas acompañadas de muñecos hechos con cartón tematizados en el popular juego Minecraft y los repartió entre los niños que se acercaban a los festejos.

"Estuvo varios meses haciéndolos con mucha paciencia", contó su hermana a La Opinión, quien además confirmó que no es la primera vez que el joven tiene un gesto de estas características y que hace todo desde el corazón y "pensando en la felicidad de los nenes".

