Liliana escribió: “Hola, yo quería si me pueden pasar esta fotito en Sin Galera, es Lisandro Jiménez, él tiene 17 años y todos los años colabora haciendo cositas para los niños, todos por cuenta de él y con la ayuda de su mamá. Quería felicitarlo por todo lo que hizo repartiendo a los chicos, allá en Vuelta Obligado, él vive en Vuelta Obligado. Quería felicitarlo y si lo pueden publicar por todo el esfuerzo que ha hecho, tan jovencito para repartir para todos los niños”.

