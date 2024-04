A raíz de un hecho delictivo que tuvo lugar hace dos semanas en una de las viviendas de la zona, los vecinos de la comisión de fomento del barrio El Escorial descubrieron que la sirena de la alarma vecinal no funciona, por lo que reclaman al Municipio por una solución inmediata.

El intento de robo sucedió durante la noche del 1 de abril, cuando dos delincuentes encapuchados y armados quisieron ingresar a la casa de una familia del barrio forzando la puerta de entrada, pero tras varios forcejeos, observaron que el dueño estaba detrás del vidrio, por lo que primero lo apuntaron, pero finalmente desistieron y huyeron del lugar.

Según el relato de las víctimas, en ese momento la alarma cumplió su función. Fueron los propios vecinos los encargados de dar aviso a Comisaría, los policías llegaron al lugar, pero luego descubrieron que no funcionaba la sirena.

“Estando debajo de la alarma, manda el reporte a monitoreo, pero no funciona la sirena”, explicó Carolina, miembro de la comisión del barrio.

Carolina comentó a La Opinión que tras detectar el problema, inmediatamente hablaron con las autoridades y desde allí respondieron:

“Nos dijo que de 70 alarmas colocadas en la ciudad de San Pedro, entre 2 o 3 son las únicas que les funciona la sirena. Eso me dijo que lo estuvieron viendo hace un par de semanas, pero que no hay perspectiva de que se solucione porque al ser colocadas por la empresa Basapp, no se le colocaron regulador y esto hizo que con los cambios de tensión de Coopser se quemen la batería y la sirena, pero aparentemente hay un conflicto entre la empresa Basapp y el Municipio que no vienen a repararla, entiendo que el conflicto es económico”, indicó Carolina.

Por otro lado, ante la falta de respuesta por parte de las autoridades, los vecinos planearon juntar dinero y entre todos arreglar la alarma, pero desde el Municipio no los autorizaron a hacerlo.

“Dicen que a esas alarmas no las puede tocar nadie excepto la empresa. O sea que ni siquiera haciendo una gestión propia con nuestros recursos podemos solucionarlo”, expresó con indignación la mujer.

Finalmente, agregaron que les gustaría que la situación se dé a conocer públicamente para que la comunidad esté al tanto de que, ante algún hecho de inseguridad, muy probablemente no cuente con la sirena de la alarma vecinal en sus barrios.

“No están funcionando por la inoperancia del Municipio que tenemos, que al contratar la empresa obviaron el regulador que es fundamental”, finalizaron.

