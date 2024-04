Primero las cámaras de seguridad detectan un auto que merodea y exactamente a las 22:38 se ve a los encapuchados llegar hasta la puerta de una vivienda del Barrio El Escorial. Una urbanización que creció poblada de familias que accedieron a un terreno para poder levantar sus viviendas. Allí hubo graves episodios de inseguridad, algunos nunca esclarecidos.

Se ve a dos personas, con capuchas y de espadas a las cámaras de seguridad que muestran cómo intentan violentar la puerta y tras varios forcejeos, observan que el dueño los ve tras el vidrio de la puerta. Lo apuntan y finalmente desisten y huyen.

“Para mí fue eterno. yo creo que por eso también tiene que ver que el horario porque vos todavía capaz que no conectaste la alarma porque capaz que todavía está esperando para comer”, razonó el reconocido comerciante sampedrino que vivió momentos de terror junto a su familia.

“Estaba mirando tele yo solo y mi mujer y mi nena en las piezas y empiezan a forcejear la puerta de una manera que primero me pienso que era como un amigo, como un chiste. No sé, no entendía nada”, relató en la mañana del lunes cuando la policía ya trabajaba buscando otras cámaras que ayuden a detectar los movimientos posteriores de los malvivientes.

“Voy hasta la puerta y me gritan 'policía, policía; abran, abran” y empiezo a sostener con el cuerpo la puerta porque veía que me la bandeaban para adentro". Así resume el momento de tensión que en instantes que para él fueron eternos, se desencadenó a continuación.

“Jamás puede imaginar esa situación a las diez y media de la noche. La sostengo cuando me asomo por la ventana me apunta a uno encapuchado, me apunta a la cabeza y los dos después veo en el vídeo que los dos me apuntan”

La víctima agrega que cuando pudo analizar las imágenes tomó dimensión del riesgo que corrió: “veo que tenían el arma y preparada el auto, veo un auto gris así de fondo porque cuando me apuntan a la cabeza me tiro al piso y me quedo contra la puerta sosteniendo la y le grito a mi mujer ‘llamá a la policía’, recordó.

La policía llegó minutos después y comenzó a buscar indicios de la huida. Hay que tener en cuenta que desde hace mucho tiempo, los vecinos piden pagar por un mejorado que les permita mantener las calles internas en condiciones y el acceso rápido. También juega para ello el acceso de los vehículos de seguridad que hay disponibles.

Hoy por hoy el Comisario Catalano carece de rodados y efectivos suficientes más allá de haber habilitado recorridos en barrios distantes del centro que necesitan de patrullaje. En El Escorial por la noche “no circula un alma”.

“Lo único que quería es que no entraran porque estaba mi familia y nunca me ha pasado lo igual, nunca me habían apuntado a la cabeza”, describe la víctima el martes por la mañana.

De solo pensar en las consecuencias el temor crece y ahora tiene que arreglar la puerta a la que ya tuvo que colocarle una defensa; agregar una reja, como si esa fuese la gran condena a la que está expuesta la población en las últimas décadas: rejas, alarmas, refuerzos, cámaras de seguridad.

“Lo que quería destacar es que entre los nervios, lo que nos ayudó mucho fueron los vecinos. Tenemos un grupo vecinal muy bueno, la verdad que entre los nervios mi mujer llamó, escribió en el grupo. Hicieron sonar la alarma y bueno, la verdad que impecable. Incluso después a la hora de ir a declarar todos se quedaron con los nenes. Nada, eso impecable”, cuenta satisfecho por la solidaridad de quienes viven en el lugar.

Respecto a la huida y la observación de las imágenes, se ve un auto que parece una Volkswagen T Cross, una gama nada despreciable para un par de asaltantes a domicilio en un barrio retirado. Ahora resta recibir la colaboración de quienes tengan dispositivos de seguridad y puedan haber divisado el vehículo por 191 o por el camino al Aeroclub desde donde puedan fugarse por otros caminos. La causa está caratulada como “Tentativa de robo” y la investigación está a cargo de la Fiscal Viviana Ramos.

