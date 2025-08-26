Un cuadro singular se percibió a la altura de la avenida 3 de Febrero al 2000, cuando el sistema de cloacas comenzó expulsar hacia el exterior sus efluentes.

Así se vivió en la zona comercial en el cruce con Crisólogo Larralde, cuando repentinamente en las veredas asomaron los fluidos, y con ellos, el insoportable olor que acaparó la zona.

El líquido corría por calle Larralde hacia la avenida, y al llegar a la esquina se desplazaba frente a los comercios existentes, algunos relacionados con la venta de alimentos.

Parte de un vivero se inundó e hizo del lugar un espacio tan inimaginable como intolerable para sus propietarios.

Sólo atenuaba la bronca de padecer lo vivido la ironía de decir que un nuevo método de cultivo se imponía en San Pedro: la producción de plantas bajo el sistema de “hidroponia fecal”.

¿Y el desobstructor? Mientras tanto se aguarda una definición sobre el arreglo del camión, que por desperfectos mecánicos está fuera de servicio desde octubre el año pasado. Se trata de la herramienta necesaria para hacer frente a la crítica situación que se padece en diferentes barrios de la ciudad.

