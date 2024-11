No es la primera vez que los concejales Martín Rivas y Diego Lafalce se cruzan en sesión. Pero esta vez dieron un paso más: se chicanearon, se acusaron uno a otro con diversos epítetos que dieron cuenta de que la disputa entre ambos está activa.

Rivas y Lafalce llegaron al Concejo Deliberante juntos. Integraron la misma lista, la de Juntos por el Cambio que llevó a Ariel Rey en la boleta como candidato a intendente.

Rivas era el primero de la lista de Rey, que ganó la interna a los otros dos precandidatos, de cuyas boletas surgieron los otros dos ediles de ese espacio que obtuvieron banca, Paola Basso (UCR) y Diego Lafalce (PRO).

Las diferencias estuvieron claras desde el primer día. Durante el acto de jura y asunción, ambos reclamaron un bloque propio, cosa que no estaba prevista en el reglamento.

Sin embargo, también tuvieron un impasse de compañerismo: Rivas solía hablar de un "interbloque" entre él, Lafalce, De Rosa y Riquelme, todos cercanos al presidente Javier Milei.

Pero se terminó el amor. Lafalce sumó a Riquelme y conformó un bloque Pro Libertad, lo que dejó a De Rosa y a Rivas en monobloque de hecho, y las diferencias empezaron a hacerse visibles.

Hasta que explotaron en la sesión de este jueves. Ya había ocurrido el mes pasado, cuando Rivas le dijo "mediocre" a Lafalce cuando el de Pro Libertad votó en contra de su proyecto para disponer una partida presupuestaria para el Salón Dorado.

Ahora, el hombre de Patricia Bullrich en San Pedro fue el encargado de proponer el envío a comisión de un proyecto que Rivas recogió de una nota de particulares presentada por los vecinos de Ciudad Abierta, quienes reclaman diversas mejoras en los espacios públicos de la zona.

Lafalce propuso enviar el proyecto a comisión para que se debata en profundidad, con participación del Ejecutivo y de los propios vecinos de la Comisión de Fomento. A Rivas no le gustó y el cruce fue duro, oprobioso.

Rivas dijo que el debate "desenmascara y quita el barniz sobre quién va detrás de la burocracia en la búsqueda de soluciones para los vecinos y quienes creen que este cuerpo debe tener independencia de la oficina del intendente y del jefe de Gabinete".

Pero eso no fue todo. Lo acusó de no ir a las comisiones, de no presentar proyectos y de ser "mediocre y perverso".

"Espero que se digne a trabajar", le espetó y agregó: "No lo vemos en la semana, todos los meses se lleva la dieta al igual que los que trabajamos y viene a este recinto a trabar la búsqueda de soluciones a vecinos".

Lafalce recogió el guante y, con el expediente en la mano y mirando a los vecinos de Ciudad Abierta, dijo: "Esto se llama demagogia, esto se llama populismo. A mí no me van a gritar por la calle mentiroso o demagógico por algo que es una verdadera mentira, acá hay que venir a trabajar y buscar la mejor opción para la gente".

"Hace 20 años que participa en política el concejal", disparó Rivas y agregó: "Felicito al intendente Salazar, que tiene cada vez más defensores de su gestión. Este gobierno es muy malo gestionando, pero muy bueno haciendo política, buscando aliados y defensores, lo tenemos a la vista".

Más tarde, cuando Lafalce y Riquelme acompañaron la aprobación de la ordenanza preparatoria para el aumento de tasas, Rivas hizo un gesto con los dedos que suele entenderse como "dinero" o "pago".

Puede interesarte