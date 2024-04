Como todos saben, el drama de los alquileres cada vez se hace más grande, dado por la situación económica que atraviesa el país, conseguir un alquiler ya es complicado, y conseguir uno "accesible" lo es más.

La semana pasada, La Opinión publicó una nota al respecto y una vez más llovieron los comentarios. Mucho de ellos haciendo chistes sobre los requisitos que se piden a la hora de alquilar una casa.

"No tener hijos, no tener mascotas, no tener pareja, más de dos garantías, cobrar medio millón, pintar la casa antes de irte por más que te la hayan entregado medio pelo y entregar un órgano en parte de pago, son solo unos de los requisitos" comentó Yani.

A este chiste se sumó Lucas que comentó: "Hoy por hoy te piden 1 millón de pesos, 8 garantías, un auto, un dinosaurio y por las dudas una foto con Mirtha Legrand", a lo que Maxi acotó: "Las garantías firmadas por San Martín y Sarmiento".

Mariana siguió con el tema de los requisitos, pero con menos humor: "Muchos requisitos, pero andá y decile que hay arreglos para hacer o que te pinten la casa, las inmobiliarias y los dueños no se hacen cargo de nada".

Pero este no fue el único tema que se tocó en los comentarios, el precio que piden por mes también fue algo que dio de hablar. "Es una locura lo que se pide por un alquiler y las pésimas condiciones en las que están algunos lugares. ¿Realmente una casa puede costar 350 o 400 mil por mes?" se preguntó Vero.

Manuela le respondió: "No sé, a mi me aumentó un 198% el alquiler". Marina opinó: "Lo más conveniente es no alquilar por inmobiliaria, es mejor por particular, porque te sacan los ojos".

"Yo también alquilo y no sólo hay inquilinos que no cumplen, muchos propietarios nunca cumplen con el mantenimiento, a otros le arreglas las casas y no te lo reconocen, después están los que te piden la casa antes de tiempo y las inmobiliarias que te hacen contratos truchos" comentó Andrea.

Gonzalo cerró el tema cuando dijo: "El problema de San Pedro no son los alquileres, sino que los sueldos son muy bajos con respecto a la media nacional, muchos trabajos en negro y salarios totalmente miserables".