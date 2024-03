Como en todo el país, la situación de los alquileres en San Pedro está en el foco de la atención debido a las dificultades que atraviesan las personas que buscan conseguir un inmueble.

El móvil de La Opinión recorrió distintas inmobiliarias para conocer qué debe saber un sampedrino antes de comenzar la búsqueda de su nuevo hogar.

En primer lugar, los martilleros acordaron en que los inmuebles "escasean" en la ciudad y que, en algunos casos, se cuenta con una "lista de espera" en la que se prioriza a las personas por orden de “consulta”.

En promedio, los precios de los inmuebles van desde los $ 100.000 para un monoambiente alejado de las zonas céntricas; entre $ 140.000 y $ 170.000 un departamento con un solo ambiente; y más $ 200.000 una casa con dos habitaciones, cocina comedor y baño.

Estos valores, escapan a los haberes que perciben jubilados, pensionados y trabajadores mensualmente.

En cuanto a los requisitos para alquilar una propiedad indicaron que la documentación indispensable son mínimo dos recibos de sueldo y dos garantías propietarias.

Sumado a esto, los inquilinos deben abonar un mes del valor total del alquiler como adelanto, otro de depósito y los honorarios correspondientes a la inmobiliaria.

Por otro lado, los martilleros indicaron que en general, desde que el DNU firmado por el presidente de la Nación Javier Milei suspendió la Ley de Alquileres, ellos observan una “reactivación positiva en el mercado”.

En general, señalaron, se ven más carteles de “venta” que de “alquiler”, debido a que “los propietarios no tienen ganas de renegar con inquilinos que no cumplen o no cuidan los hogares”.