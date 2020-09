El día que Carlos Salvador Bilardo estuvo en San Pedro y llenó el Club Viejo de Náutico

No es común que figuras estelares del deporte argentino brinden charlas en San Pedro. Incluso, en los últimos años fueron muy pocos los que se pasaron por la ciudad, entre ellos el exbasquetbolista Hernán Montenegro y el nadador Federico Grabich, pero ninguno del calibre de Carlos Salvador quien lo hizo hace casi 15 años, el 22 de octubre de 2005.

Ese sábado, el prestigioso entrenador de fútbol que guio a la Selección Argentina al título en el Mundial de México 1986 y el segundo puesto en el de Italia 1990 expuso ante alrededor de 150 personas en el Club Viejo de Náutico que lució repleto.

El evento se enmarcó en un ciclo que organizó La Campiña con los periodistas Mónica Cahen D'Anvers y César Mascetti quien aprovechó su visita para mostrarle la ciudad. En la exposición, primero Bilardo relató su historia desde sus comienzos y cómo llegó a convertirse en director técnico tras su carrera como futbolista.

Tampoco faltaron las anécdotas, muchas de ellos puestas en escena por los oyentes que pudieron hacerle consultas al actor principal. Entre ellas, relató aquella famosa del Mundial de 1990 cuando en el entretiempo del encuentro de octavos de final con Brasil no le dijo nada a los jugadores hasta tanto dejaron el vestuario para volver a la cancha: "Se acuerdan que Brasil nos había pegado un baile tremendo. Terminó el primer tiempo, nos fuimos al vestuario y nada Los jugadores esperaban el sermón mío y yo nada, pasaron 5 minutos, 7, pasaron 10 y yo seguía sin hablar, 12, 15 y sonó la chicharra para retornar al campo, entonces salí primero y cuando estaban a punto de salir me di vuelta y les dije... muchachos vamos a tratar de no pasarle la pelota a los de amarillo porque si no nos van a ganar".

Además, desmintió lo del "bidón de Branco" de ese mismo encuentro, lo del "gatorei" y de que usaban "alfileres" en la época que era futbolista de Estudiantes de la Plata; habló de su relación con Diego Armando Maradona, de cómo logró a los 26 años recibirse de médico, estudios que cursó en simultáneo con su actividad como deportista; y de su fallida incursión en política porque en esos años se lo vinculó a la actividad.

En su paso por San Pedro, Bilardo no dejó de firmar autógrafos a quienes lo escucharon y tuvieron la grata experiencia de relacionarse con uno de los entrenadores más importantes de la historia de Argentina. Actualmente, con 82 años, el "Narigón" atraviesa problemas de salud producto de su avanzada edad y sus apariciones en público se redujeron a imágenes que compartieron sus allegados en redes sociales, sobre todo desde que inició la pandemia de coronavirus.