Hernán Montenegro en San Pedro: "Espero que haya quedado algo que nos pueda servir a todos"

Hernán Montenegro expuso el sábado por la noche en el gimnasio José Geoghegan de Náutico su charla "El deportes como factor humano" y, luego, dialogó con La Opinión acerca de las sensaciones que le dejaron su presentación y la estadía en San Pedro. "El placer más grande siempre es conocer gente, gente de primera. Desde el viernes a la noche que llegué me trataron de maravillas. Estoy agradecido al club, a su dirigencia y a la gente, muy educada", reconoció.

Además, dejó su punto de vista sobre el evento y admitió que el que "siempre se lleva algo" es él y se fue con "muchas cosas": "Ha sido una linda charla, muy amena en la cuál hubo un ida y vueta interesante. Como dije antes de la charla, espero que haya quedado algo que nos pueda servir a todos. Yo no tengo ninguna verdad, sólo vengo a hacer una exposición de ciertos pensamientos míos y miradas".

-¿Qué rebote hubo en el público y que creés que fue lo que más captó de tu mensaje?

-Eso habría que preguntárselo a la gente, sobre todo por una cuestión de respeto. Hay avidez de poder escuchar y aprender algunas cosas de la interna del deporte profesional que por ahí la gente que no ha pasado por el lugar donde uno ha estado, desconoce y es entendible. Tener una mirada al mismo tiempo de conocer el blanco y el negro y no creer que todo es color de rosa. Hay un montón de situaciones que no se saben, no se conocen, no hay profundidad ni exposición. Cuando hay niños hay que ir con la verdad, decirles y contarles de que va esto para que se puedan preparar mínimamente para quien esté predispuesto para pasar esa barrera del deporte amateur al profesional.

-¿Coincidió el hilo de la charla en San Pedro con la que diste en otras ciudades?

-No. Cuando voy dar una charla viajo un día antes si tengo la posibilidad y es una exigencia mía contractual. Me gusta llegar con tiempo para conocer la gente como me pasó el viernes a la noche que tuve la oportunidad de conocer a la mayoría de los dirigentes y gente que rodea al basquetbol para conocer las internas. Cada ciudad y lugar tiene distintas problemáticas y virtudes y en base a eso hago mis charlas. Si bien tengo un lineamiento, voy acomodándolo. Traté de darla por ese lugar, no sé si fue un exito pero la intención fue llevarla por ese lado.

-¿Con qué tipo de gente te encontraste?

-Gente de primera, muy avida de cosas nuevas, escuchar otras ideas y abiertos. Eso es muy importante porque no en todos lados encontras gente con ganas de escuchar y preguntar y al mismo tiempo mostrar con orgullo lo que tienen. Este es un club ejemplo, un club con 9.300 socios es hoy una mosca en la leche desgraciadamente en Argentina. Encima esto es un club Náutico, tiene una estructura y belleza inmensurable. Desde que llegué disfruté todo el día la tranquilidad y paz.

-¿Hiciste algo más en San Pedro?

-Conocí un poco, recorrí pero más que nada quise estar en Náutico. Viniendo de Capital Federal, del manicomio, necesitaba tranquilidad y me pasé todo el tiempo mirando el río y los veleros, los chicos, las familias y todo lo demás. Hoy en día encontrar un lugar así es muy difícil.