El Concejo sesiona para aprobar una ordenanza y tratar dos pedidos de informes

El Concejo Deliberante tendrá este jueves a las 14.00 la primera sesión ordinaria de 2021, luego de la apertura que encabezó con su Mensaje Anual el intendente y de las reuniones extraordinarias del verano. Tras el tratamiento de los temas previstos, designarán autoridades de las comisiones.

La única ordenanza que será sancionada este jueves es la de la imposición del nombre del exintendente Guillermo Farabollini a la rotonda de acceso por ruta 191, a metros de la plazoleta que lo recuerda frente a Arcor, una propuesta del Frente de Todos que surgió tras la iniciativa de Verónica Farabollini, hija del histórico dirigente.

La oposición elevó dos pedidos de informe que serán tratado sosbre tablas en esta sesión, uno de ellos relacionado con el fallecimiento de Joaquín Corvalán, el joven de 29 años que murió en el Hospital local tras una peritonitis no detectada a tiempo, situación que ya tiene en marcha una causa penal en la Justicia.

El otro proyecto de comunicación es por la falta de aplicación de la nueva ordenanza de carribares, puesto que no hubo llamados a licitación para la zona del Paseo Agenor Almada, donde funciona el Patio Gastronómico ni para la playa de Vuelta de Obligado, donde funciona un restobar que fue clausurado el fin de semana por organizar una fiesta nocturna, actividad no autorizada. Además piden informe por la proveeduría del Complejo Turístico Municipal del ex Tiro Federal, cuyo proceso licitatorio también se desconoce.

Por último, tratarán un proyecto de resolución del Frente de Todos para que San Pedro suscriba un convenio para el programa provincial Comprá Más Cerca. El Gobierno difundió que la Secretaría de Desarrollo Económico que conduce Alfredo Carrasco ya tiene las gestiones iniciadas para la firma de la participación del distrito.

Entre los expedientes que tienen ingreso formal aparecen la respuesta del Ejecutivo al pedido de informes sobre la tranquera del callejón Guzmán; el informe de estadísticas anual del Juzgado de Faltas; el proyecto de donación de un proyector al área de Turismo; y la propuesta para imponer el nombre de Oscar Biain al edificio de la Delegación municipal de Santa Lucía.

Además, entran formalmente notas de particulares como la de la Cámara de Remises y Agencias de la Argentina; una solicitud de Conciencia Ecológica relacionada con informes sobre incendios y daños en el Delta; la nota en la que el Centro de Comercio se quejó por el aumento de tasas; y la propuesta del biólogo Germán Tettamanti para la revalorización de la cueva La Salamanca, en Vuelta de Obligado.

También se le da ingreso formal a las firmas de vecinos que piden un programa de gestión social del reciclado y otras propuestas de la organización Conciencia Ecológica, y remitirán a archivo varios expedientes que esperaban tratamiento.