El ciclista que se fracturó la cadera en el Panorámico del Oeste volvió al circuito: “Fue una mezcla de miedo e inseguridad”

Desde que se recuperó de la fractura de cadera que sufrió en diciembre de 2020 en el circuito Panorámico del Oeste, el entrerriano Federico Corsich afrontó diez carreras y ganó, todas fueras de San Pedro. Este sábado el pedalista de Victoria volvió al lugar en el que su vida cambió para siempre y, aunque no triunfó, rompió la barrera mental que desde entonces lo separaba con el trazado local: “La verdad que una sensación rara. Fue una mezcla de miedo e inseguridad, pero había que superar ese miedo. No es que aun lo haya perdido del todo, ojo”.

El fin de semana el deportista de 51 años se ubicó quinto en la división máster B2 y C cuya carrera lideró Mariano Visani de Bell Ville por sobre los nicoleños Pablo Drascovich y Marcelo Heinze. Mientras daba una clase de educación física le contó a La Opinión que está en un “nivel alto” desde que volvió a subirse a la bicicleta: “A mediados julio volví a competir en Paraná y gané en mi regreso”.

Federico Corsich en el quinto lugar del podio en el circuito Panorámico del Oeste. Foto: Román Baca.

Sin embargo, “Papetti”, como es conocido, la pasó mal: “Pasé meses muy malos con mi recuperación y la verdad que estar compitiendo nuevamente es un premio muy grande. A los dos meses me volví a subir a rodar, pero mas que nada terapéuticamente porque debía movilizar la pierna debido a una trombosis que me complicó después de la cirugía. Eso me llevó mas tiempo”.

El entrerriano se expresó también a través de sus redes sociales donde aseguró que “los límites están para romperlos” y reconoció que vivió “momentos de incertidumbre antes de largar” la carrera en San Pedro: “No por el hecho de competir palmo a palmo con excelentes ciclistas, si no por el motivo por el cual pasé duros días sin saber que podía llegar a ser de mí luego del terrible accidente en el que me vi involucrado hace nueve meses en este mismo escenario”.

Y agregó: “Pero cuando uno es ciclista sabe que tiene que poner todo en las situaciones más críticas. Y hoy lo puedo contar como una anécdota más gracias a Dios”.

La caída y grave lesión, hace casi un año

El 8 de diciembre de 2020, en la competencia para máster B del programa de Pro Ciclismo, Corsich sufrió una dura caída y fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas en el Hospital de Victoria.

“Me operaron para hacerme la tracción de la cabeza del fémur y colocar dos o tres tornillos en la cabeza del hueso para que pueda cerrar bien en la fisura del cuello del fémur”, explicó por entonces el experimentado pedalista del Equipo Ciclistas Máster de Crespo, otro distrito entrerriano.

Respecto de la caída, admitió que fue un “error” de él: “Yo parto del grupo en el que venía compitiendo en cabeza de pelotón. Puse la bicicleta contra la cuerda interna, miro para ver a quien traía a rueda, se me va de la pista y como está repavimentado quedó un poquito alto, entonces veo que hay muchas piedras abajo e intenté sacar la bicicleta lo más rápido posible de la parte sucia”.

“Ese fue mi error, tendría que haber esperado un par de metros y cuando lo quise saltar un error de calculo me derrapo la cuenta delantera y di con la cadera en el piso”, agregó el atleta quien hace ciclismo desde los 13 y compite desde los 14. Detrás de él, iba otro pedalista que también se cayó pero no sufrió lesión alguna.

La carrera, que contó con alrededor de 70 pedalistas, la ganó Fabián Lescoullie de San Nicolás seguido de Leonardo Carosio de Morón, Adrián García de Venado Tuerto, Jorge De Giorgio de Lomas del Mirador y el nicoleño Marcelo Heinze. Fue la primera en el Panorámico del Oeste tras ocho meses de inactividad por la pandemia de coronavirus.