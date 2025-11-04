Él área de Bromatología de la Municipalidad no tuvo que decomisar los pollos que estaban en un camión con caja térmica que fue secuestrado por tener documentación falsificada.

Ads

El chofer no permitía abrir el transporte para verificar el estado de la mercadería hasta que no llegara el abogado de la empres transportista, con sede en San Andrés de Giles, lo que ocurrió, finalmente, alrededor del mediodía.

En el camión no había, como había dicho el chofer, 120 cajones de pollo sino 280, es decir más de 5600 kilos. Como constataron que la temperatura era la adecuada, no hubo que decomisar la mercadería.

Ads

El camión quedó retenido en Bromatología, a la espera de que llegue el abogado.

El frigorífico de Villa Lía donde el vehículo fue cargado para traer esos pollos a una distribuidora de San Pedro volvió a emitir el remito sanitario, que tenía como horario de salida original las 3.30 de la mañana, una hora más tarde del momento en que fue interceptado en el acceso a la ciudad.

Aunque se permitió la continuidad del tránsito de la mercadería, la empresa transportista fue infraccionada por incumplimiento de documentación, indumentaria, carnet de manipulación, entre otras faltas.

Ads

Ahora, el Juzgado de Faltas determinará las sanciones correspondientes, que se esperan severas, y la empresa quedará observada, por lo que será sometida a controles más rigurosos.

Puede interesarte