Un camión que transportaba cajones de pollo proveniente de un frigorífico de la localidad de Villa Lía, partido de San Antonio de Areco, fue retenido este martes por la madrugada luego de que policía e Inspección detectaran que llevaba documentación falsa.

El camión, cuyo propietario es de San Andrés de Giles, había salido de Villa Lía con 120 cajones de pollos, unos 2400 kilos, con la orden de descargar en la cámara de frío de un distribuidor local.

Alrededor de las 2.30 de la madrugada, la policía lo interceptó en el acceso y le pidió la documentación al chofer. Como había dudas, convocaron al personal de la Dirección de Tránsito, que procedió a incautar el rodado para su control bromatológico.

En Bromatología la situación se puso peor. La documentación que portaba el chofer sobre el traslado de los pollos estaba falsificada: el remito sanitario tenía como horario de salida del frigorífico de Villa Lía las 3.30 de la madrugada, una hora después de haber sido retenido en el acceso a San Pedro.

Cuando el personal de Bromatología quiso disponer la revisión de la caja térmica y su contenido, el chofer se negó. Opuso resistencia y aseguró que solo abrirá el camión cuando llegue el abogado de la empresa, por lo que esta mañana aguardaban el arribo del asesor legal.

Una vez que puedan abrir la caja deberán verificar que la temperatura sea la adecuada para el tipo de transporte alimenticio. Si no es así, Bromatología deberá secuestrar los pollos e incinerarlos, como establece la normativa.

Todo lo que esté en infracción deberá ser consignado para las multas correspondientes. Pero además, el chofer y la empresa deberán ser denunciados penalmente por la falsificación de documentos.

