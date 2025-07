Durante la mañana del sábado, el móvil de Sin Galera recorrió las instalaciones de la Casa de la Cultura del Sindicato de Empleados de Comercio, donde el destacado modelo y representante Facundo Monteverde expone su obra pictórica.

En diálogo con este medio, Monteverde agradeció la "oportunidad" que le brindaron y el apoyo que recibió por parte de la comunidad.

"La sala superó mis expectativas, pude poner gran parte de mi obra en el lugar", explicó el artista.

El artista expone más de 40 obras en la muestra.

La exposición estará disponible hasta el 29 de julio y mezcla pinturas con diferentes enfoques y collages que aparecen como "reciclaje" de retazos de la vida del autor.

Entre las obras expuestas hay collages.

Monteverde expresó que, a través de Claudio Hernández, reconocido artista plástico sampedrino que curó las obras para la muestra, pudo plasmar la presentación y dejar atrás "cierto pudor" que le generaba este nivel de exposición.

"Yo siempre pinté para mí, como descarga y liberación. Creo que no es una pintura tradicional, que le pueda gustar a todos y ahí está mi miedo", refirió el exmodelo.

Monteverde se inspiró en diversos artistas para llevar adelante más de 140 cuadros.

Entre los trazos gruesos y, por momentos, “violentos”, el artista explicó que su obra parte desde la música y su estado anímico y se transforma en una “liberación” de su alma.

Facundo indicó que las obras no tienen nombre porque no parte de una idea precisa, ya que pretende “no delimitar la interpretación” que hagan aquellos que perciban las pinturas.

El artista recorre en su obra más que sólo trazos de expresionismo. En un sector, Monteverde expuso cuadros hechos en homenaje a su núcleo familiar.

Entre sus cuadros más destacados están los retratos de su madre, Catalina y su hermano, Pato.

"No me dedico a pintarlos a ellos, me aparecen", expresó el artista, que además mostró dos de los cuadros más emblemáticos de su obra: el de su madre, Catalina y el de su hermano, Pato.

La primera velada, acompañada con snacks, vinos para degustar y música ambient de la mano de Sebastián Paladini, fue un éxito total y la exposición permanece abierta a la comunidad hasta finales de julio.