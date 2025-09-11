La noticia del fallecimiento de Jorge ‘’Rattín'' Manicler sacudió al fútbol sampedrino, que lo despidió por medio de distintos clubes e instituciones por los que tuvo paso.

Ads

La despedida más sentida fue por parte del Club Sportivo Las Palmeras, donde Manicler se desempeñó en gran parte de su trayectoria, además de ser reconocido simpatizante del cuadro talense.

‘’Su compromiso, esfuerzo y pasión por los colores dejaron una huella imborrable en todos los que compartieron cancha, vestuario y sueños a su lado'' mencionaron desde el club de Río Tala, desde el que tambíen destacaron su participación en el equipo campeón de 1973.

Ads

‘’Despedimos a un hombre íntegro, que dedicó gran parte de su vida a nuestra institución y que será recordado con gratitud, respeto y cariño por toda la familia del club'', expresaron desde Las Palmeras.

Los Andes, club en el que se inició futbolisticamente, lo despidió con la imagen de una placa entregada en 1991 a Horacio Velo, entrenador del equipo campeón de 1960 en el que ‘’Rattín'' jugaba.

‘’El Club Atlético Los Andes tuvo el orgullo de tenerlo entre sus jugadores destacados, integrando el primer equipo campeón de la Liga Infantil'', escribieron desde las institución de Caseros y Crucero General Belgrano.

Ads

Paraná y La Esperanza, clubes en los que fue campeón como director técnico, le dijeron adios destacando sus logros en el fútbol local cuando tuvo paso por los bancos de ambos clubes.

La Liga Deportiva Sampedrina se sumó a los homenajes y resaltó la importancia de Manicler en su historia, ya que fue campeón de la antigua Copa Hermanos Brown como jugador y como entrenador.

‘’Dejó huella en cada institución en la que trabajó, demostrando que su gran pasión era el fútbol, que lo acompañó toda su vida'', comunicaron desde la LDS.

La Liga Deportiva Infantil fue otra de las instituciones que recordó al ‘’Rata'' y recalcó el impulso que tuvo en ‘’la carrera futbolística de su hija Ludmila, quien recientemente fue homenajeada al cumplirse 30 años de su debut en un partido infantil''.

Ads