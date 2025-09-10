Jorge Rubén Manicler, que el pasado 26 de junio cumplió 77 años, falleció este miércoles.

Las generaciones que alguna vez destinaron un domingo por la tarde para ver fútbol lo recuerdan por la calidad y jerarquía que desplegaba en la mitad de cancha.

Siempre lució la 5 en la espalda, la que le dio el apodo de “Rattín”, por el emblemático jugador de Boca Juniors, pese a que River Plate formaba parte de sus preferencias.

El fútbol fue su pasión y él fue un gran protagonista en cada partido. Chapa y pintura de vehículos, su profesión.

El equipo campeón de la Copa Río Paraná “Hermanos Brown”, en 1973. Jorge Manicler (de los parados el segundo desde la izquierda) era titular indiscutido.

Asomó en el Club Sportivo Las Palmeras, donde jugó durante muchos año. Su nombre quedó grabado en grandes equipos de la institución talense durante la década del 70, época en la que el elenco de Río Tala ganó el recordado campeonato de 1973, con Manicler como fígura.

También era infaltable en todo seleccionado sampedrino que se constituía y descolló en 1973 en otro equipo que hizo historia, cuando San Pedro ganó la Copa Río Paraná “Hermanos Brown”.

Haberse alejado de las canchas no significó una despedida. Siguió vinculado al fútbol como director técnico, porque no había nada que lo motivara más que estar ligado a este deporte.

Del otro lado de la línea de cal, obtuvo campeonatos con La Esperanza y, al igual que en su etapa de jugador, conquistó la Hermanos Brown con el selccionado local y fue el entrenador de la histórica campaña de Pescadores en 1992, cuando quedó entre los mejores ocho equipos de la provincia.

Su hija Ludmila siguió sus pasos y se convirtió en una figura internacional del fútbol femenino como miembro de la selección argentina que ganó el primer título para el país.

Los restos de “Rattín” Manicler serán inhumanos este miércoles, sin servicio de velatorio, informó Coopser.