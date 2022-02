El 147 que chocaron estacionado en 11 de Septiembre “ya no sirve más”

La dueña del Fiat 147 blanco que fue chocado por un Renault Clio que circulaba por 11 de Septiembre al 800 durante la madrugada del domingo aseguró este lunes en Radio Cuarentena que su coche “ya no sirve más”.

“Teníamos el auto estacionado en la esquina de mi casa, como siempre. A las 06.30 viene un hombre, no sabemos en qué estado estaba, supuestamente se durmió, eso nos dijo. Dice que venía a 60 y nos chocó el auto”, relató.

El personal policial e inspectores se presentaron en el hecho horas después, a las 10 de la mañana. “Yo lo que les planteaba es que si vos me chocás el auto y venís despacio, vos al auto me lo corrés, no me lo dejás a media cuadra como lo dejó, arriba de un árbol”, reclamó Jésica.

“Todavía lo tenemos arriba del árbol del vecino, no lo pudimos sacar. Es imposible moverlo”, contó Jésica.

No hubo heridos producto del accidente y el conductor del Clío rojo afirmó contar con el seguro correspondiente para cubrir los daños del 147.

Luego de que Jésica relatara lo ocurrido, se contactó con La Opinión otro damnificado que aseguró que no es la primera vez que el autor del choque protagoniza una situación estas características.

“Mi auto estaba estacionado afuera de mi casa (bien estacionado) y fue chocado por el mismo tipo en las mismas condiciones. No se hizo el control de alcoholemia, no tenía seguro, no tenía licencia de conducir y se quiso fugar, pero se le salió una rueda. Digo para que entiendan la violencia del impacto”, contó el otro damnificado a La Opinión.