Le chocaron el auto estacionado y reclama: “Le tendrían que haber hecho la pipeta”

Este domingo alrededor de las 6.30, vecinos de 11 de Septiembre al 800 escucharon un fuerte estruendo. Un Renault Clío rojo impactó de frente con un Fiat 147 blanco que estaba estacionado.

El conductor del Clío, quien aseguró a los inspectores que “se había dormido”, se cruzó de carril en la avenida y dio de lleno contra el auto estacionado, que terminó sobre la vereda.

Vecinos que se acercaron a observar qué había ocurrido le informaron a la dueña del vehículo. “Me avisaron los vecinos porque el señor se quería ir”, contó a La Opinión.

El auto estacionado que fue embestido por el conductor del Renault Clío rojo

La mujer se comunicó con La Opinión enojada con el operativo montado por personal de Tránsito. “El hombre estaba borracho, no dormido, y no le hicieron la pipeta. Yo como titular del auto chocado lo exigí y no se lo quiso hacer. ¿Porque eran conocidos es todo arreglo?”, reclamó ante este medio.