Se lleva a cabo este fin de semana el 13° Encuentro Nacional de Minibásquet 2025 del Club Náutico San Pedro, denominado Horacio “Piruli” Delprino en homenaje a quien fuera integrante de la Subcomisión de Básquet y dirigente de la Comisión Directiva de la institución.

El evento mantiene su tradicional formato de dos jornadas con partidos amistosos en el gimnasio José Geoghegan, en las canchas externas y en el nuevo espacio multiuso de césped sintético recientemente inaugurado en el predio ubicado en la costanera.

Las instituciones que dirán presente son El Talar, All Boys, Sholem, Centro Español, Polideportivo Paula Montal, José Hernández, Nueva Generación y Midland de Capital Federal; Gimnasia de Ituzaingó, Sportivo Villa Ballester, Defensores Unidos de Zárate, Unión Vecinal de La Plata, Centro Basko de Necochea.

Wilde Sporting Club, Ciudad de Campana, Atletico Boulogne, Atletico Baradero y Mitre, Paraná, Los Andes, Pescadores y el Centro de Educación Física (CEF) n.° 14 de San Pedro.

La organización la encabeza la Subcomisión de Básquet del “Celeste” que preside Andrés Lococo en conjunto con el coordinador de Minibásquet, Felipe Sánchez; más la colaboración de la Dirección de Deportes de la entidad; y la Comisión Directiva cuyo comodoro es Mauricio Gugger.

Sobre la edición venidera, Lococo resaltó la relevancia de sostener año a año un evento que es impostergable en el calendario de muchos clubes del país que cada año llegan a nuestra ciudad para participar del mismo

“El Encuentro de Mini Básquet del club es la fecha más importante que tiene el básquet de Náutico San Pedro y también para el club, que cuenta con varias disciplinas", dijo el dirigente

"Para nosotros, como para quienes anteriormente estuvieron cerca de nuestro básquet, cada año es un nuevo desafío organizarlo y solo es posible gracias al esfuerzo mancomunado de la Comisión Directiva, la Dirección de Deportes, los profesores y un montón de familias que le dedican muchas horas del año a este evento”, aseguró.

Lococo señaló que este año contarán “con varios clubes que vienen por primera vez, además de los que cada año nos visitan” y destactó: "También estarán los equipos de San Pedro, que para nosotros es súper importante que sean parte y puedan compartir la experiencia de jugar contra chicos de otras ciudades”.

En la edición 2024 el Encuentro Nacional de Minibásquet Horacio “Piruli” Delprino rompió todos sus récords con más de 1000 niñas y niños de entre 5 y 13 años de 27 clubes de todo el país.

Además, un centenar de profesores estuvieron a cargo de las delegaciones visitantes, y hubo decenas de colaboradores que ayudaron a la organización.

El primer Encuentro Nacional de Minibásquet que contabilizó el “Celeste” fue en 2011, pero el mismo se llevaba a cabo, con menos trascendencia, desde años anteriores.