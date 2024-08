Durante la jornada del lunes, personal del Grupo Táctico Operativo llegó a un domicilio de calle Ruffa al 1100. Allí logradon identificar a un hombre de 39 años que era el mismo que el 24 de julio robó en una obra en construcción sobre calle Esquiú al 600 elementos que pertenecían a un pilar de luz.

En la casa también encontraron la vestimenta y el rodado con el que se desplazaba el día del ilícito que había sido denunciado por una mujer de 40 años.

El otro hecho que fue investigado sobre un video de cámaras de seguridad es el de una mujer de 58 años sufrió el arrebato de su mochila. Tambíen quedó escalrecido cuando los agentes llegaron a un domicilio de calle Cruz Roja al 600.

Allí lograron dar con un sujeto de 33 años que fue notificado de la causa en su contra y a quien además le encontraron la misma vestimenta que utilizó el día del hecho y la moto que utilizó para pepetrar su delito.

“Era una mochila chiquita, de cuero. Cuando me la arrancó de la espalda, se rompieron las tiritas y por eso no me caí de la moto”, le dijo el jueves de la semana pasada la víctima a La Opinión.