“Me atrevo a mandarte este mensaje porque escuchá hace días tu nota con la nueva directora del hospital”, así comienza el mensaje que envió Patricia haciendo referencia a la Dra. María Isabel Carrasco.

“Te cuento que mi marido padecía cancer de colon y el 1° de julio falleció. Me quedó mucha medicación oncológica, hablé con la doctora de él para saber si se la llevaba a ella y me dijo que la podría llevar al Hospital ya que por ahí podría haber gente sin obra social y la podría aprovechar. Con mi dolor en el alma preparé en bolsas especiales con pack congelados como me la daban en la farmacia para no perder la cadena de frío y otras ampollas; todo con sumo cuidado”, relató la mujer que quedó sorprendida con lo que le sucedió.

“Cuando la entrego en la farmacia del Hospital, la que me las recibe las tira en una caja sin nada de cuidado, ví una farmacia desordenada, poco higienizada, y le aclaré que había medicación que no se podía cortar la cadena de frío. ‘está bien’, me dijo: ‘quédese tranquila’ y no no me quede tranquila”, exlplicó.

“Puede que sea mi dolor que no cesa pero si la doctora no cuenta con personal responsable le va ser muy difícil cambiar nuestro Hospital. Dios quiera que la hayan puesto en el lugar correcto y pueda salvar la vida de otra persona”, concluyó Patricia tras comentar que está transitando por días muy difíciles junto a sus hijos.