IOMA: Luz se quedó sin prótesis ni operación por cuarta vez

El caso de la lucha incansable de la familia de Luz para poder brindarle una mejor calidad de vida a la pequeña, no deja de ser una noticia que golpea e indigna.

En las últimas horas, Judith se encontró nuevamente con un panorama conocido: IOMA le canceló nuevamente la fecha de la operación que estaba prevista para el próximo lunes 11 de diciembre, y no sólo eso sino que el presupuesto para las prótesis aumentó casi al triple. Fatal coincidencia: la fecha era un día después del recambio presidencial y de las nuevas directivas en el gabinete de Axel Kicillof.

“Desde IOMA me dicen que es un presupuesto y a ellos les llegó esta semana el monto nuevo, que supera el triple de lo que ellos ya habían autorizado fuera de término”, explicó Judith al ser consultada por este medio. Y es que el valor que había sido aprobado por la prepaga en el mes de octubre era de $ 7.586.751 y el nuevo supera los 25 millones de pesos.

Aquí se puede ver la diferencia de montos entre el presupuesto aprobado meses atrás y el nuevo entregado por IOMA hace pocos días.

Sumado a esto, la mamá de Luz explicó que: “Como económicamente el país, los montos cambiaron desde octubre a ahora, entonces se fue al triple, más del triple, o sea, es una locura el monto que tengo ahora para autorizar. Entonces IOMA me llama hoy y me notifican de que no se va a autorizar la prótesis. No es que no se va a autorizar, sino que no se autoriza en esta semana ni en la próxima, porque al ser un costo tan alto pasa por varios sectores de auditoría hasta que llega a manos de la última firma”.

La realidad es que desde la obra social es la cuarta vez que le cancelan el turno de la cirugia generando expectativas que luego terminan sin cumplir; las fechas anteriores habían sido el 25 de agosto, el 4 de septiembre, el 9 de octubre y el último fraude, el 11 de diciembre.

Cansada del destrato y de la falta de respuestas, Judith explicó que “se volvieron a justificar con lo mismo” y que en esta ocasión “por lo menos” le dijeron “que no” y no la tuvieron “a las vueltas” como en las oportunidades anteriores.

Finalmente, la mujer explicó con resignación que tomará “cartas en el asunto” mediante su abogada, ya que a pesar de que intentó ser escuchada de diversas formas, nunca nadie les “respondió como corresponde, ni siquiera la ortopedia en entregar un presupuesto a tiempo ni la obra social autorizarla”.