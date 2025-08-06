Evoluciona favorablemente joven Lucila Franco, que sufrió un cuadro de eclampsia derivado de un pico de hipertensión tras una cesárea, informaron este miércoles autoridades del Hospital privado Sadiv.

La joven, de 25 años, fue trasladada a ese nosocomio el jueves por la noche, tras casi una semana internada en el Hospital público, donde dio a luz a una beba.

Había ingresado a Sadiv en coma inducido y con asistencia respiratoria, con un pronóstico reservado que obligó a una serie de estudios que permitieron, gracias al abordaje interdisciplinario, la favorable evolución.

Lucila Franco fue extubada el martes, por lo que ya respira por sus propios medios y se encuentra lúcida y afebril, informaron desde el Hospital privado de avenida Sarmiento.

Agregaron que permanece "en seguimiento con puericultura para asegurar lactancia materna futura" y que "continúa bajo cuidados intensivos y control estricto, con registros hipertensivos que requieren medicación endovenosa".

Lucila Franco dio a luz a su beba en un parto por cesárea el viernes 25 de julio en el Hospital Emilio Ruffa. "Se descompensó por un pico de presión y entró en coma inducido", informaron familiares.

Autoridades médicas había solicitado derivación a un centro de mayor complejidad, pero el sistema de Emergencias Sanitarias de la provincia no asignaba cama, por lo que resolvieron trasladarla al Hospital privado Sadiv, a cargo del Municipio.

