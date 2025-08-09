Dieron de alta a Fernando Altolaguirre, candidato del Partido Libertario
Se había caído de una escalera mientras trabajaba en un techo. Su pareja informó que deberá guardar reposo unos días, pero que se encuentra en buen estado. Sufrió un traumatismo de cráneo sin fractura y le aplicaron puntos de sutura.
El candidato a concejal por el Partido Libertario Fernando Altolaguirre fue dado de alta en el Hospital privado Sadiv, donde permanecía internado tras sufrir un accidente laboral.
Altolaguirre se cayó de una escalera cuando trabajaba en un techo, a más de dos metros de altura, y sufrió un traumatismo de cráneo que, afortunadamente, no implicó fractura.
Su pareja, Marcela Izaguirre, informó este sábado en Sin Galera que le dieron el alta y que deberá permanecer "unos días en reposo", en el comienzo de la campaña electoral.
Altolaguirre fue asistido en el Hospital público, donde le aplicaron puntos de sutura. Fue trasladado primero al sanatorio Coopser y luego al Hospital privado Sadiv.
En el último nosocomio le practicaron una tomografía que permitió establecer que no había sufrido fracturas, hematomas subdurales ni otras lesiones internas.
