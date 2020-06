Día Nacional del Piloto: San Pedro, una ciudad fierrera con protagonistas y logros en diversas categorías

San Pedro es una ciudad históricamente fierrera de la que surgieron y lo siguen haciendo pilotos que a la postre compiten en categorías zonales y, los más sofisticados, en nacionales los cuáles hoy todos celebran un nuevo Día Nacional del Piloto vigente desde el 2007 y en honor a Juan Manuel Fangio quien es considerado el mejor automovilista de todos los tiempos a nivel país porque fue campeón del Turismo de Carretera (TC) y obtuvo cinco títulos de Fórmula 1 donde ganó 24 de las 51 carreras en participó.

La jornada se instauró hace trece años por iniciativa de dirigentes de la Comisión Deportiva Automovilística y sus pares de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) y abarca a todos los pilotos de Argentina sin discriminar el tipo de auto que conducen. Por eso, La Opinión recopiló algunos nombres que sobresalieron en el ámbito local y representaron al partido en categorías zonales y, también, nacionales con el TC como máximo escalón.

El máximo referente es Osvaldo "Pato" Morresi quien en 1978 fue campeón del Turismo Nacional Clase 2 que fue su único título en el automovilismo nacional porque el 27 de marzo de 1994, mientras lideraba una la final de una fecha del TC en el circuito semipermanente de La Plata, se accidentó y falleció en el acto junto a su acompañante, Jorge Marceca. El tiempo en que estuvo en vigencia le alcanzó para ser ídolo nacional de Chevrolet y, más aun, en su San Pedro natal donde tiene un museo y, desde el 2019, la medialuna que rodea a la plazoleta Fray Cayetano Rodríguez lleva su nombre.

No fueron muchos los que compitieron en la categoría más tradicional de Argentina. La lista la inició Esteban Sokol quien, entre otras pruebas, estuvo en la Vuelta de San Pedro, la única carrera de la división que se desarrolló en la localidad en 1967 y tuvo su merecido festejo de Bodas de Oro en 2017. Más en el tiempo, Fernando "Pichi" Iglesias dejó su huella y ganó su única carrera el 5 de junio de 1994 en el óvalo de Rafaela, logro del que días atrás se cumplieron 26 años. También, su hijo Juan Manuel fue el último piloto local que se asentó en la división: debutó en 2002, permaneció hasta 2010 y su mejor posición en las 94 finales que disputó fue un tercer puesto en Balcarce.

A nivel nacional también son muy recordadas las gestas de Sergio Solmi y Alejandro Ramón. El primero obtuvo en 1989 el título en la Fórmula Renault Argentina, gesta que consumó el 17 de diciembre de 1989 en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Capital Federal. Por esa alegría, ese año el Círculo de Periodistas Deportivos lo reconoció como el mejor atleta de la temporada en la primera edición de la Perla Deportiva. Ramón, por su parte, festejó en el TC Pista en el 2000 a bordo de un Chevrolet y su corona es la última a nivel nacional lograda por un sampedrino.

Fuera de las divisiones más importantes, en la región los pilotos locales también sobresalen en su mayoría en los torneos de Fedenor donde hubo campeones por doquier en el TC Zonal, TC 850. Nombres como los de Franco Chaparro, Jorge Hepp, Federico Parra, Federico "Pescadito" Domínguez con un paso por el Car Show Santafesino, Pablo Marelli, Luciano Stefanazzi, Osvaldo Del Prado, Maximiliano Maes, Pablo y José Ricardo; Pablo Scarfó y Ezequiel Iglesias, entre otros, representan a la ciudad cada fin de semana en los autódromos de Baradero, Arrecifes y Colón y, todos, realizan un gran esfuerzo económico para poder estar en un deporte donde sobran casos de deportistas que no pueden escalar por falta de presupuesto.

Tampoco hay que olvidarse del experimentado Víctor Solmi quien en el múltiple campeón en el Rally Federal junto a su hija Nerea como acompañante ni de los jóvenes que participan en diferentes divisiones de karting como Gonzalo Beneduchi, Esteban Aucheró y Nereo Villa, por citar algunas.

Por último, las máximas figuras actuales en el automovilismo de pista son Fernando "Morro" Iglesias y Junior Solmi quienes militan en el TC Mouras (TCM), el tercer escalón de la ACTC. Ambos, muy jóvenes, se dieron el lujo de estar como invitados en pruebas especiales del TC el cual es su gran anhelo en el futuro. Desprendidos de familias ligadas a las tuercas, tienen las condiciones para ir progresando y surgen como grandes promesas a nivel local.

Junior y "Morro", los dos mejores pilotos de la actualidad y con mayor futuro. Foto: Archivo La Opinión.

El automovilismo, al igual que el resto de los deportes en Argentina, está frenado por la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus y se desconoce cuándo se reanudará la actividad en las diferentes categorías. La ACTC suspendió en marzo el campeonato de TC Mouras (TCM) en el que participan "Morro" Iglesias y Junior Solmi y no hay fecha de reanudación. Mientras tanto, ambos pilotos compiten como invitados en fechas de los certámenes virtuales de TC y TC Pick Up que lleva adelante la entidad presidida por Hugo Mazzacane. Además, en lo que respecta a Fedenor el torneo no llegó a empezar y algunos pilotos locales participan en el campeonato virtual de TC 850 que desarrolla Junín Sim Racers. Mientras tanto, en su día, algunos usaron sus redes sociales para, al menos, sacarse las ganas de mostrar lo que hacen.