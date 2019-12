A 30 años del título de Sergio Solmi en la Fórmula Renault Argentina: "Lo que más me quedó fue el recibimiento en San Pedro"

Hoy se cumplen 30 años del título que obtuvo Sergio Solmi en la Fórmula Renault Argentina Elf el 17 de diciembre de 1989 tras llegar segundo en la 12ª y última final de la temporada en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Capital Federal.

Ese día, el sampedrino se ubicó detrás de Omar "Gurí" Martínez en una carrera muy reñida en la que, tal recordó, se sobrepasaron entre sí "alrededor de quince veces". "Al final llegamos siete autos de más o menos setenta que había con chances de salir campeón. Era muy competitiva y compleja", explicó a La Opinión el hombre que actualmente tiene 58 años y sumó 108 puntos contra los 103 de su escolta.

Sobre la coronación, Solmi aseguró que fue "algo muy lindo" que le "marcó la vida". Y sostuvo: "Lo que más me quedó fue el recibimiento en San Pedro. Fue en una autobomba de Bomberos Voluntarios y paseamos por la ciudad".

Además, relató una anécdota que pudo a haber cambiado el rumbo de la historia y le dejó una gran enseñanza: "En la primera carrera fuimos con el equipo de Jorge Omar Guerrido que como estaba en otra categoría nos dijo que a partir de la segunda no nos podía acompañar. Nos quedamos sin nada, pero como el auto monoplaza era mío me lo llevé, le pedí un espacio en el taller al 'viejo' Solmi y le hacíamos el motor con el 'Uruguayo' Núñez. Nos ayudaban cuatro chicos de San Pedro y seguimos todo el campeonato. El auto no se paró en las doce fechas y salimos campeones. Uno muchas veces busca la solución afuera y la mejor solución es uno mismo".

Ese año fue el último de Sergio en la Fórmula Renault Bonaerense en la que estuvo siete temporadas desde 1983. Por quedarse con la corona, Renault lo becó y comenzó a conducir en la Fórmula 2. Posteriormente, pasó por Superkart, TC 2000, Turismo de Carretera (TC), GTA, TC 4000 Argentino y TC 4000 Limitado de Fedenor donde se quedó con el título en 2012.

Su día de gloria lo tuvo hace 30 años y en el mítico circuito de Buenos Aires donde se convirtió en uno de los últimos sampedrinos en conquistar una categoría nacional junto con Alejandro Ramón que en el 2000 se coronó en el TC Pista con un Chevrolet.