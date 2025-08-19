Día del Niño en Sin Galera: todos los ganadores del concurso
Florencia, Milagros, Gabriela y Pablo fueron los afortunados en llevarse las giftcard para gastar en VVZ, bazar y regalos. ¡Felicidades para ellos!
Este sábado en Sin Galera celebramos el Día del Niño a lo grande y regalamos giftcard para gastar en el paseo de compras VVZ, bazar y regalos, ubicado en 25 de Mayo 828.
La consigna para participar era: ¿cuál fue el juguete favorito en tu infancia? Muchos oyentes y suscriptores enviaron sus respuestas al WhatsApp 3329 479958 por una posibilidad de ganar las órdenes de compras.
La primera ganadora fue Florencia que respondió: “Mi juguete favorito eran unas muñecas Barbie que estaban todas destartaladas. Tenían pelo de lana porque se les caía el pelo, les hacía un agujero y le ponía pelo de lana y no tenían brazos".
Por su parte, la segunda ganadora fue Milagros que envió la foto de su muñeca de la infancia y escribió: “Hola, fue esa muñequita y aún la sigue teniendo mí madre hoy tengo 28 años”.
Gabriela fue la tercera ganadora tras responder la consigna y enviar una foto de su peluche, un oso panda. “Mi juguete favorito es este. Lo tengo de mis 5 años, se llama Juan hace 32 años que lo tengo. Es muy especial porque es un regalo qué me hizo mi papá (Juan) a mis 5 años”, compartió
Finalmente, por ser suscriptor de La Opinión & Sin Galera, Pablo se llevó la giftcard de 20 mil pesos. Su respuesta fue: “Mi juguete favorito de niño fue una pelota de básquet. En el patio de mi casa me había fabricado un aro con una llanta de bicicleta”. ¡Felicidades para todos!
