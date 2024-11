Como adelantó La Opinión, el gobernador bonaerense Axel Kicillof tiene intenciones de estar presente en Vuelta de Obligado para conmemorar el Día de la Soberanía Nacional, que se recuerda cada 20 de noviembre y es feriado nacional desde 2010.

El intendente Cecilio Salazar informó a este medio que el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, se comunicó con él el martes por la noche para confirmarle esas intenciones y coordinar el desarrollo del acto.

Este jueves al mediodía llegaba desde La Plata personal de la Gobernación para recorrer el sitio histórico donde se desarrollo el combate en 1845 para evaluar el terreno y planificar la actividad.

"A partir de ahí van a definir la fecha. Es complejo para que vengan el 20, que es día de semana. Seguramente será a posteriori, quizás el sábado 23", indicó el jefe comunal.

"Nosotros desde que asumimos no dejamos ningún año de hacerlo", dijo Salazar y aseguró: "Esta es nuestra fiesta, la batalla del 20 de noviembre de 1845".

Kicillof suele revindicar la figura de Juan Manuel de Rosas.

Consultado acerca de si hubo algún contacto por parte del Gobierno nacional por la conmemoración de la fecha, señaló que hasta el momento nadie se comunicó con él desde Casa Rosada o desde el entorno del presidente Javier Milei.

"Entre 2015 y 2019 —durante la presidencia de Mauricio Macri—, los invité siempre, pero ni siquiera me respondían los mensajes", recordó el intendente y agregó: "Tienen otro pensamiento, contrapuesto al nuestro, al menos en esto".

"La verdad es que ahora no los he invitado, pero tampoco han llamado preguntando algo", dijo sobre el gabinete de Milei y destacó: "Claramente con este Gobierno no creo que hagan eso (reivindicar la soberanía nacional)".

Consultado sobre la posibilidad de que venga a la localidad Victoria Villarruel, que suele tener expresiones políticas relacionadas con la reivindicación de la identidad nacional, indicó: "Por ahora no se sabe, pero por ahí se le ocurre y será bienvenida, como corresponde, es la vicepresidenta de la Nación".