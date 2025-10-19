En Sin Galera celebramos el Día de la Madre con increíbles premios para quienes respondieran la consigna: ¿qué es lo que más le agredecés a tu mamá?

Muchísimas personas participaron y enviaron sus emotivas respuestas al WhatsApp 3349 479958. Entre ellos Viviana Pérez, que fue la segunda ganadora de la mañana, ella escribió:

"Mi abuela fue en realidad mí mamá y se fue de este mundo sabiendo que yo así lo sentí siempre. Me cuidó, me enseñó a cuidar de mis hijas, me enseñó a cocinar, a ser amable. Tantas cosas que no me alcanza la vida para agradecer que mi abuela fue esa imagen tan tierna e importante en la vida de uno. Una mamá hermosa”.

Tras compartir la emotiva historia de su abuela Cecilia Molina, que además de criarla, la ayudó a sobrellevar el nacimiento de su hija cuando ella todavía era una adolescente, Viviana se llevó una orden de compra por 40 mil pesos en VVZ, bazar y regalos y unos riquísimos fussilis tallarines para 4 personas de El Tete.

Viviana pasó a buscar su premio por la redacción de La Opinión & Sin Galera. ¡Felicidades!

