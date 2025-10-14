Concurso Día de la Madre: ¿qué es lo que más le agradecés a tu mamá?
Respondé la consigna al WhatsApp 3329 479958 y participá. Regalamos órdenes de compras de 100 mil pesos en VVZ, bazar y regalos y pastas de El Tete. Anunciamos a las ganadores este sábado 18 en Sin Galera, el programa de Lilí Berardi.
Este domingo 19 de octubre se festeja en la Argentina el Día de la Madre, por eso en Sin Galera organizamos un concurso para celebrar a lo grande con nuestros oyentes y suscriptores.
Queremos que nos digás: ¿qué es lo que más le agradecés a tu mamá? Respondé la consigna al WhatsApp 3329 479958 y participá.
Puede ser un gesto, un consejo o una historia especial, contanos qué fue eso que tu mamá o tu figura materna hizo por vos y por lo que siempre vas a estar agradecido.
Los premios son órdenes de compras por 100 mil pesos de VVZ, Bazar y Regalos, y unas riquísimas pastas para cuatro personas de El Tete, que incluyen macarrones, fussilis tallarines y tortelettis.
Anunciaremos al ganador este sábado 18 de octubre en Sin Galera, el programa de Lilí Berardi, que se emite todos los sábados de 9.00 a 13.00 por APA 91.5 o por nuestro canal de YouTube.
Si sos suscriptor de La Opinión o socio de La Guía Club, ya estás participando.
Por otro lado, durante el programa estaremos anunciando a los ganadores del concurso por el Día de la Madre que La Jabonera organizó para sus clientes.
Para participar tenés que acercarte a comprar a cualquiera de sus sucursales ubicadas en Mitre 1585, Mitre 2514, 3 de Febrero 570 o Pellegrini 2505, y llenar el cupón con tus datos. Hay tiempo hasta este viernes por la tarde.
Chanchería El Pampa, ubicada en 3 de Febrero 1199, también organizó un sorteo, donde todo cliente que haga una compra mayor a 10 mil pesos participa para ganar un combo parrillero para 4 personas. El ganador será anunciado este sábado 18 por sus redes sociales chancheriaPAMPA
Raín Indumentaria, ubicado en Mitre y Dávila, también lleva adelante un concurso para premiar a las madres en su día con dos órdenes de compras por 50 mil pesos. Para tener la chace de ganar tenés que seguirlos en su cuenta de Instagram y seguir algunas indicaciones.
Unite a la comunidad y participá por todos los premios y beneficios que tenemos preparados para los socios y suscriptores de La Opinión y LaGuíaClub.com
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión