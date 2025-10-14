Este domingo 19 de octubre se festeja en la Argentina el Día de la Madre, por eso en Sin Galera organizamos un concurso para celebrar a lo grande con nuestros oyentes y suscriptores.

Queremos que nos digás: ¿qué es lo que más le agradecés a tu mamá? Respondé la consigna al WhatsApp 3329 479958 y participá.

Puede ser un gesto, un consejo o una historia especial, contanos qué fue eso que tu mamá o tu figura materna hizo por vos y por lo que siempre vas a estar agradecido.

Los premios son órdenes de compras por 100 mil pesos de VVZ, Bazar y Regalos, y unas riquísimas pastas para cuatro personas de El Tete, que incluyen macarrones, fussilis tallarines y tortelettis.

Anunciaremos al ganador este sábado 18 de octubre en Sin Galera, el programa de Lilí Berardi, que se emite todos los sábados de 9.00 a 13.00 por APA 91.5 o por nuestro canal de YouTube.

Si sos suscriptor de La Opinión o socio de La Guía Club, ya estás participando.

Por otro lado, durante el programa estaremos anunciando a los ganadores del concurso por el Día de la Madre que La Jabonera organizó para sus clientes.

Para participar tenés que acercarte a comprar a cualquiera de sus sucursales ubicadas en Mitre 1585, Mitre 2514, 3 de Febrero 570 o Pellegrini 2505, y llenar el cupón con tus datos. Hay tiempo hasta este viernes por la tarde.

Chanchería El Pampa, ubicada en 3 de Febrero 1199, también organizó un sorteo, donde todo cliente que haga una compra mayor a 10 mil pesos participa para ganar un combo parrillero para 4 personas. El ganador será anunciado este sábado 18 por sus redes sociales chancheriaPAMPA

Raín Indumentaria, ubicado en Mitre y Dávila, también lleva adelante un concurso para premiar a las madres en su día con dos órdenes de compras por 50 mil pesos. Para tener la chace de ganar tenés que seguirlos en su cuenta de Instagram y seguir algunas indicaciones.

Unite a la comunidad y participá por todos los premios y beneficios que tenemos preparados para los socios y suscriptores de La Opinión y LaGuíaClub.com