En Sin Galera celebramos el Día de la Madre con increíbles premios para quienes respondieran la consigna: ¿qué es lo que más le agredecés a tu mamá?

Muchísimas personas participaron y enviaron sus emotivas respuestas al WhatsApp 3349 479958. Entre ellos Abel Valentín Quintana, que fue el tercer ganador, escribió:

"Lo que más agradezco de mi madre es haberme dado a luz hace 61 años con 5 kg, 330 gramos, y el amor que me dió. Feliz día para todas”.

Tras compartir la sacrificada historia del parto natural de su mamá, Abel se llevó una orden de compra por 20 mil pesos en VVZ, bazar y regalos y unos riquísimos tortelettis para 4 personas de El Tete.

