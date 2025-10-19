Día de la Madre en Sin Galera: "Le agradezco a mi madre que nos enseñó a sobrevivir con lo poco que teníamos"
Para celebrar el día tan especial compartimos los mensajes más emotivos y llenos de gratitud de nuestros oyentes hacia sus figuras maternas. Graciela respondió: ¿qué es lo que más le agredecés a tu mamá? y ganó una orden de compra de VVZ, bazar y regalos y riquísimas pastas frescas de El Tete.
En Sin Galera celebramos el Día de la Madre con increíbles premios para quienes respondieran la consigna: ¿qué es lo que más le agredecés a tu mamá?
Muchísimas personas participaron y enviaron sus emotivas respuestas al WhatsApp 3349 479958. Entre ellos Graciela Muñoz, que fue la primera ganadora, escribió:
"Le agradezco a mi madre que nos enseñó a sobrevivir con lo poco que teníamos. Por ejemplo se hacía quinta, se criaba gallinas, patos, se amasaban los fideos y después de grandes vemos como ella, calladita siempre, ayudando al que necesita. Eso es lo más me gusta de ella. Una gran madre”.
Por compartir la historia que su mamá Olga Amanda Torres le brindó a ella ya sus hermanos, se llevó una orden de compra por 40 mil pesos en VVZ, bazar y regalos y unos riquísimos macarrones para 4 personas de El Tete. ¡Felicidades!
