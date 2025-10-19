En Sin Galera celebramos el Día de la Madre con increíbles premios para quienes respondieran la consigna: ¿qué es lo que más le agredecés a tu mamá?

Muchísimas personas participaron y enviaron sus emotivas respuestas al WhatsApp 3349 479958. Entre ellos Graciela Muñoz, que fue la primera ganadora, escribió:

"Le agradezco a mi madre que nos enseñó a sobrevivir con lo poco que teníamos. Por ejemplo se hacía quinta, se criaba gallinas, patos, se amasaban los fideos y después de grandes vemos como ella, calladita siempre, ayudando al que necesita. Eso es lo más me gusta de ella. Una gran madre”.

Por compartir la historia que su mamá Olga Amanda Torres le brindó a ella ya sus hermanos, se llevó una orden de compra por 40 mil pesos en VVZ, bazar y regalos y unos riquísimos macarrones para 4 personas de El Tete. ¡Felicidades!

¡Graciela pasó por su premio!

