Personal policial de la Comisaría detuvo este lunes en un allanamiento de urgencia a un reconocido delincuente que el fin de semana robó en una vivienda ubicada en el centro de la ciudad, a pocos metros de plaza Constitución.

La investigación permitió establecer que el reconocido delincuente Leandro Monsalvo, que la semana pasada había sido aprehendido por robar una moto pero recuperó la libertad, era el responsable del hecho.

Fue trasladado a la Comisaría, a disposición de la Justicia.

El robo ocurrió el fin de semana en una vivienda ubicada en calle Fray Cayetano Rodríguez, ente Mitre y 25 de Mayo. La modalidad fue "por efracción", es decir que rompió una abertura para ingresar.

Con los datos reunidos, que incluyen imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas, la Fiscalía interviniente solicitó el allanamiento de urgencia que hicieron efectivos los agentes del Grupo Táctico Operativo de la dependencia policial que conduce la comisaria Paola Vela.

El delincuente fue aprehendido en una vivienda de Ruffa al 800.

En una vivienda de Ruffa al 800, entre La Laguna y Ansaloni, del barrio Banfield, la policía detuvo a Monsalvo y secuestró objetos que fueron denunciados en el robo, tales como un par de zapatillas, un reloj y un gemelo para puños de camisa.

El delincuente fue alojado en una celda del sector de calabozos de la Comisaría, a la espera de su remisión a Fiscalía para la declaración indagatoria de rigor, acusado de robo por efracción.

Leandro Monsalvo había sido aprehendido la semana pasada por robar una moto, pero lo liberaron.

