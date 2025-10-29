Este miércoles, dos hombres implicados en el robo de una motocicleta fueron aprehendidos por personal del Grupo Táctico Operativo y efectivos de la Comisaria local.

Durante una recorrida preventiva, en la intersección de las calles Ruffa y Combate de Obligado, interceptaron a un joven de 28 años que se desplazaba en una moto Honda Wave azul.

La moto fue recuperada en Ruffa y Combate de Obligado.

Las averiguaciones posteriores permitieron confirmar que el vehículo había sido sustraído pocos minutos antes, sin ejercer violencia, de una vivienda ubicada en la calle Libertad al 1000, propiedad de una mujer de 26 años.

Minutos más tarde, en la zona de Lavalle y Sargento Selada, la policía retuvo a otro hombre, de 29 años, quien intentó darse a la fuga al notar la presencia de los uniformados y arrojó piezas plásticas que coincidían con el rodado sustraído.

Ambos aprehendidos cuentan con antecedentes penales. La causa quedó a cargo de la Fiscalía local, que continúa con las actuaciones correspondientes.

