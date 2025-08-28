El miércoles por la noche, se llevó a cabo el acto oficial de inauguración de la obra de luminarias sobre el campo de juego del Estadio Municipal.

Con presencia de autoridades de los clubes e instituciones como la Liga Deportiva Sampedrina y la Liga de Fútbol Infantil, se prendieron los reflectores macroled que posan sobre las gradas ubicadas sobre Belgrano y Mitre.

A finales de julio, ya se habían colocado siete focos en la tribuna techada y en los últimos días la obra finalizó con la instalación de cinco luminarias en la parcialidad visitante.

El Estadio quedó sin luz en septiembre de 2014 y los últimos registros de partidos que se jugaron de noche fueron en 2013.

